PS5 越狱商店 Overdrive 被索尼勒令关停后，克隆版本数小时内重新上线

IT之家 10 月 14 日消息，索尼 SIE 已开始对 PS5 越狱开发者采取法律行动，一个名为 Overdrive 的游戏商店已被关闭。不过，原项目关闭后，GitHub 上随即又出现了两个新的仓库，分别为原项目的分支版本和使用不同账号发布的克隆版本。

X 用户 Oliver Darko 反馈称，索尼互动娱乐的律师已向 Overdrive 开发者发送停止侵权函，该商店目前已下架，其 GitHub 页面显示 404 错误。

IT之家注：Overdrive 是一个面向已越狱 PS5 主机的非官方游戏商店，于 10 月 9 日在 GitHub 上发布，提供超过 1600 款 PS4 和 PS5 游戏的免费下载，界面类似于 PlayStation Store，但所有游戏均为免费，库中包含《黑神话：悟空》《漫威蜘蛛侠 2》和《赛博朋克 2077》等作品。

据 Notebookcheck 报道，自制软件内容创作者 Edigax 于 10 月 11 日在 X 上发布了一段 Overdrive 的实际运行视频，该视频随后被 RinoTheBouncer 等账号转发，播放量达到约 700 万次。配合 ShadowMountPlus 等工具使用时，Overdrive 下载的游戏可直接出现在 PS5 主屏幕上。

Overdrive 的走红与 PS5 越狱社区近期的活跃直接相关。9 月底，一个名为 Relapse 的公开越狱工具发布，支持固件版本 7.00 至 13.60 的 PS5 和 PS5 Pro 主机，大幅扩展了可越狱设备的范围。

此后，PS5 越狱社区涌现出大量自制应用，包括模拟器、启动器和串流工具，甚至还有人在 PS5 上实现了原生运行 Xbox 云游戏的壮举。

索尼对此的回应是先后推送了 14.00 和 14.10 固件更新，封堵了已知漏洞。Relapse 目前不支持 14.00 及以上固件，且没有官方降级路径，用户一旦更新系统便会失去越狱能力。

据 VideoCardz 报道，Overdrive 被关闭后不久，GitHub 上便出现了两个新的项目仓库。其中一个是对原始项目的 fork，另一个则是在不同账号下发布的克隆版本。原仓库位于 half144 账号下，现已无法访问，但新的发布页面提供了最新版本下载以及现有用户的迁移指引。

有分析认为，即便索尼能够持续下架主仓库，已经分发的代码副本和社区 fork 使得该项目难以被彻底清除。

社区对 Overdrive 的态度呈现出明显的对抗色彩。据 Notebookcheck 报道，不少评论者将 Overdrive 视为对索尼逐步取消实体游戏的回击，有用户评论称“全数字游戏，正如索尼所愿”。

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