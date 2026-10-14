京东 7999 元苹果 iPhone Duo 早鸟权益包重新上架，这次能退款

IT之家 10 月 14 日消息，京东现已重新上架 7999 元的苹果 iPhone Duo 早鸟权益包，仅 PLUS 会员可买。据官方所述，使用早鸟优先购买资格可选购 iPhone Duo 折叠手机 256GB 和 512GB 版本。

IT之家从商品页获悉，这次上架的 iPhone Duo 早鸟权益包支持退款：下单后如未使用权益，24 小时内可联系客服申请退款。

同时，该产品提供 999 元复购补贴、价值 1200 元 90 天免费换新、价值 1800 元 1 年免费维修、价值 999 元 5 年电池免费换新等服务；以及价值 999 元原厂手机壳、价值 329 元原厂充电头、价值 849 元肖特 UTG 玻璃基贴膜等实物。

从商品页面来看，下单这款权益包后，用户将在 10 月 16 日 20:00 获得 iPhone Duo 购买资格，可选购 256G 与 512G 机型，收到机器后需当场激活并授权查询。

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