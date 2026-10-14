苹果 iPhone Duo 国行备案新增大模型编号：Apple 智能、通义万相、通义千问

IT之家 10 月 14 日消息，据IT之家小伙伴反馈，苹果 iPhone Duo 折叠屏手机国行版（型号 A3721）在今年 9 月 2 日获得试用批文许可证后，于 9 月 29 日换证，增加搭载的大模型备案编号。

IT之家从备案信息获悉，该设备搭载的大模型备案编号为：

Shanghai-AppleZhiNeng-202506160057

Shanghai-TongYiWanXiang-202410090024

ZheJiang-TongYiQianWen-20230901

网信中国公众号今年 7 月发布 7 款提供手机端侧生成式人工智能服务已备案信息的公告，其中苹果技术开发（上海）有限公司的“Apple 智能”大模型已于 2026 年 7 月 8 日备案，适用场景为苹果手机，这意味着国行版 iPhone 的 AI 功能有望加速上线。

据证券时报报道，阿里巴巴称，阿里千问将作为 AI 能力集成至 Apple 智能，为 iOS、iPadOS、macOS 和 visionOS 的中国用户带来智能体验。用户无需在应用间切换，即可在 Apple 设备上直接体验千问的文本与图像理解、内容生成等能力。

iPhone Duo 是苹果首款折叠屏手机，国行 10 月 16 日晚 8 点开启预购，10 月 23 日正式发售，定价 15999 元起。

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