荣耀 WIN 平板确认搭载第五代骁龙 8 至尊版满血旗舰芯片

IT之家 10 月 14 日消息，荣耀手机官方今日宣布，荣耀 WIN 平板将搭载第五代骁龙 8 至尊版满血旗舰芯片。

需要注意的是，荣耀官方今日早些时候的微博原文及预热海报文案显示该平板搭载的是“第五代骁龙 8 旗舰芯片”，导致有网友误以为搭载的是“骁龙 8 Gen5”处理器（不过海报里的处理器图标始终显示为“骁龙 8 Elite Gen5”）。

此次官方重新调整了海报，确认了荣耀 WIN 平板会搭载第五代骁龙 8 至尊版满血旗舰芯片。

值得一提的是，IT之家昨日在荣耀 WIN 2 媒体沟通会现场率先体验到了系列产品，并在第一时间了解到了这款小平板核心配置信息。

据介绍，荣耀 WIN 平板将业界首发 240Hz OLED 电竞屏，搭配有荣耀东风涡轮散热系统、10000mAh 大电池及第五代骁龙 8 至尊版芯片，并全新升级极客中心，全开放性能调节，支持玩家自定义。

官方样机显示，荣耀 WIN 平板会预装 MagicOS 11 系统（基于 Android 17 打造），提供 16GB 运存 + 512GB 存储的规格版本，配备荣耀绿洲护眼屏，分辨率为 2304×1440。

另外，现场人员确认该平板 C 口为 USB 3.2。