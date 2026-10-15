乔布斯信件加持：仍可运行的 Apple I 拍出 115 万美元，成最贵苹果古董电脑

IT之家 10 月 15 日消息，科技媒体 AppleInsider 昨日（10 月 14 日）发布博文，报道称由苹果联合创始人斯蒂夫 · 盖瑞 · 沃兹尼亚克（Steve Wozniak）签名、附有史蒂夫 · 乔布斯（Steve Jobs）信件的“哈特菲尔德”（Hatfield）Apple I，在 Bonhams 拍卖会上以 115 万美元（IT之家注：现汇率约合 771.1 万元人民币）成交。

该价格创下 Apple I 迄今最高拍卖纪录，也是苹果最贵的古董电脑，拍卖全程仅持续 28 分钟，最终由两位竞标者角逐胜出。

这台 Apple I 由苹果联合创始人 Steve Wozniak 于 1976 年设计，拍品主板带有 Wozniak 亲笔签名，并附有 Steve Jobs 写给原主人 Fred Hatfield 的信件。

与 Apple I 电脑一同拍卖的还有史蒂夫 · 乔布斯亲笔签名的信件

乔布斯在信中建议 Hatfield 用这台 Apple I 加 400 美元（现汇率约合 2,682 元人民币），换购一块 Apple II 主板。该细节使这台机器具备罕见的原始史料价值，也成为此次拍卖的重要背景。

原主人 Hatfield 当年以 666.60 美元（现汇率约合 4,470 元人民币）购入这台 Apple I。2013 年，欧洲拍卖行 Breker 曾以约 666,150 美元（现汇率约合 446.7 万元人民币）将其售出；此次成交价较 2013 年上涨约 72.7%。IT之家附上相关图片如下：

Apple I 的拍卖价格近年持续走高。2025 年 3 月，一台 Apple I 以 37.5 万美元（现汇率约合 251.4 万元人民币）成交；同年 9 月，另一台配备原装木壳的 Apple I 以 47.5 万美元（现汇率约合 318.5 万元人民币）成交。

2022 年，Wozniak 曾在一台修复版 Apple I 的 CPU 上签名，该机最终以 340,100 美元（现汇率约合 228 万元人民币）成交。此次“哈特菲尔德”Apple I 的 115 万美元（现汇率约合 771.1 万元人民币）成交价，显著高于近年同类拍品价格区间。

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