消息称 Anthropic 第三季度营收达 168 亿美元，已实现调整后盈利

IT之家 10 月 15 日消息，据彭博社报道，知情人士透露，人工智能模型企业 Anthropic PBC 向潜在投资者表示，公司第三季度营收达到 168 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,126.44 亿元人民币），这家企业正继续推进上市计划。

知情人士称，开发 Claude 的 Anthropic 于当地时间周三在旧金山总部举办了推介会，向投资者说明，公司在该季度实现了调整后盈利。

知情人士表示，截至第三季度，Anthropic 已经实现正向自由现金流，调整后毛利率为 85%，调整后营业利润率超过 11%。

Anthropic 预计最早在 11 月 9 日那一周正式启动首次公开募股的路演工作，有望在感恩节前挂牌交易，预计年内完成上市。

知情人士表示，相关讨论仍在进行，时间安排仍有可能变动。

Anthropic 在今年大部分时间里发展势头强劲，但如今再度面临来自 OpenAI 等企业的竞争压力，双方在争夺更高估值的赛道上不相上下。接连发生多起由恶意智能体引发的重大黑客事件后，两家企业都处在公众对人工智能安全日益严格的审视之下，外界愈发担忧这会对 Anthropic 的首次公开募股产生潜在影响。

Meta 近期推出了一款人工智能模型，称该模型相比自家前代产品实现重大突破，也成为投资者需要关注的又一竞争对手。Meta 表示，Muse Wonder 在代码编写、处理金融或法律问题方面的能力，已经可以比肩 OpenAI 的 ChatGPT 与 Anthropic 的 Claude。

投资者对 Anthropic 最新经营数据的反馈，将对本次上市进程起到关键作用。部分投资者在周三会议前就表示，该公司合理估值区间大约在 1.8 万亿至 2 万亿美元（现汇率约合 12.07 万亿至 13.41 万亿元人民币）。彭博社报道称，Anthropic 期望本次上市规模能够达到甚至超过 SpaceX 的首次公开募股。

彭博社 8 月报道，Anthropic 在 2025 年净亏损近 420 亿美元（现汇率约合 2,816.11 亿元人民币），较上一年约 83 亿美元（现汇率约合 556.52 亿元人民币）的亏损规模增长约四倍。彭博社查阅的文件显示，该公司 2025 全年营收约 46 亿美元（现汇率约合 308.43 亿元人民币），相比前一年的 3.86 亿美元（现汇率约合 25.88 亿元人民币）大幅增长，但营业亏损扩大至 80 亿美元（现汇率约合 536.4 亿元人民币）以上。

Anthropic 坚持推进上市，与全球新股市场接连出现推迟、搁置的行情形成反差。数据中心运营商 AirTrunk 将旗下房地产投资信托基金在新加坡的首次公开募股推迟至明年；而就在这一消息发布数日前，澳大利亚数据中心企业 Firmus 的上市计划宣告失败。