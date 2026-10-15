OpenAI 承诺不使用苹果所称被窃商业秘密，双方诉讼互指对方窃取机密

IT之家 10 月 15 日消息，据彭博社报道，在两家公司的法律纠纷审理期间，OpenAI 同意不使用苹果公司所称、由从苹果跳槽至这家人工智能初创企业的员工盗取的商业秘密。

这家 ChatGPT 开发商在当地时间周三的法庭听证会上主动做出上述承诺。联邦法官在听证会上表示，他“极有可能”支持苹果，向 OpenAI 发布禁令。美国地区法官爱德华 · 达维拉（Edward Davila）有权执行这份协议，协议还要求 OpenAI 收集 14 名员工设备中可能包含苹果机密信息的取证图像。

对 OpenAI 而言，这份协议使其避免了在与苹果的首次实质性法庭交锋中直接败诉带来的负面影响。萨姆 · 奥尔特曼（Sam Altman）执掌的这家初创企业，在苹果 7 月提起的诉讼中遭到指控。苹果称 OpenAI 密谋窃取和在研产品相关的知识产权，并利用这些信息推进自身竞品设备的研发工作。

实际上，这份协议基本满足了苹果向达维拉提出的核心诉求，也就是确保 OpenAI 不得在自身技术研发中使用苹果的专有信息。

这场听证会在加利福尼亚州圣何塞举行。法官表示，他不会全盘满足苹果的诉求，并称苹果提出的对所有存有苹果商业秘密的设备和存储库开展取证调查的要求，听起来“要求过高”。

苹果的律师约翰 ·M· 德马赖（John M. Desmarais）回应称，公司会将调查范围限定在少数跳槽至 OpenAI 的员工。他说：“法官大人，他们并非有四百名问题员工，只是少数几人，而且清楚是哪些人。”

尽管双方两年前达成合作，将 ChatGPT 整合进苹果软件，但两家公司的矛盾已经持续数月。数百名苹果员工跳槽加入 OpenAI，纠纷由此爆发。眼下 OpenAI 正冲击 1.4 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 9.39 万亿元人民币）估值、筹备上市，这场官司也给这家初创企业蒙上一层阴影。

苹果在诉状中指控，OpenAI、其硬件负责人以及一名前苹果 iPhone 硬件工程师合谋，从前苹果员工处获取产品设计、制造、元器件技术、测试方法和供应链相关的机密信息。

苹果主张，OpenAI 正在利用这些信息“推进自身进军消费硬件市场的计划”。

OpenAI 坚决否认相关指控。这家初创企业认为，苹果提起诉讼是为了限制员工跳槽至竞争对手，还试图把“普通求职面试定性为窃取商业秘密的行为”。

OpenAI 在 10 月提交的一份法庭文件中表示：“OpenAI 正在开发面向人工智能时代的全新系列设备。OpenAI 没有必要、也无意获取苹果的商业秘密。”

彭博社曾报道，OpenAI 首款消费硬件产品是一款环形智能音箱，售价超过 300 美元（现汇率约合 2,012 元人民币）。公司内部人员认为，这是一款全新的以人工智能为核心的设备，和苹果即将推出的任何产品都不一样。

周三听证会开始前数小时，OpenAI 反过来对苹果提出指控。在一份法庭文件中，OpenAI 称一名先从苹果跳槽到 OpenAI、之后又重返苹果的前员工，把至少一款尚未发布的 OpenAI 设备的“上百份高度机密文件”发送到个人账号。

OpenAI 表示，这些文件包含未发布硬件的图片、工程与制造数据以及供应商信息。文件还称，这名前员工曾向苹果高管展示 OpenAI 的产品方案。OpenAI 请求法官给予时间，调查苹果是否持有或使用这些信息；如果属实，允许该公司提起反诉。

苹果对此回应称，公司已有相关制度防止使用前雇主的机密信息，没有发现能够佐证 OpenAI 指控的证据，这家 AI 企业只是试图转移视线，掩盖其员工带走苹果产品资料的“大量证据”。

本案案号为 Apple 诉 Liu 案，5:26-cv-07078，美国加利福尼亚北区联邦地区法院（圣何塞）。