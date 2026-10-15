入职约 1 年：OpenAI 基础设施与 AI 算力负责人卡蒂离职，曾主导“星际之门”计划

IT之家 10 月 15 日消息，OpenAI 基础设施与算力负责人萨钦 · 卡蒂（Sachin Katti）昨日（10 月 14 日）在 X 平台宣布辞职，其空缺将由乌代 · 鲁达拉朱（Uday Ruddarraju）接替。知情人士透露，卡蒂离职后预计将继续转任顾问，与公司保持合作。

IT之家查询公开资料，卡蒂于 2025 年 11 月由英特尔公司（Intel）CTO 转投 OpenAI，在职期间主导推进了雄心勃勃的“星际之门”（Stargate）数据中心计划，并成功与软银、甲骨文以及亚马逊 AWS 等主要供应商达成了计算资源合作。

图右为萨钦 · 卡蒂（Sachin Katti）

接替者是今年夏季早些时候刚晋升为 OpenAI 计算容量首席技术官鲁达拉朱，他于 2025 年 7 月加入 OpenAI，此前曾担任埃隆 · 马斯克旗下人工智能公司 xAI 的基础设施工程主管。

卡蒂的离开是 OpenAI 近期密集高管离职潮中的最新一例。仅在过去几个月内，公司就经历了产品与业务负责人菲吉 · 西莫（Fidji Simo）、资深高管布拉德 · 莱特卡普（Brad Lightcap）、营收负责人丹妮丝 · 德雷瑟（Denise Dresser）以及安全系统团队负责人大卫 · 罗宾逊（David Robinson）等多位核心高层的相继出走。

对此，OpenAI 总裁格雷格 · 布罗克曼（Greg Brockman）曾表示，由于公司处于聚光灯下，每一次离职都会受到前所未有的严格审查，但他认为这种管理层的多样性与韧性反而会让公司更强大。