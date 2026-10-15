“东方神秘力量”加持，Stellantis、大众对自家电动汽车业务信心更足

IT之家 10 月 15 日消息，据路透社 13 日报道，欧洲汽车业两大巨头大众汽车集团和 Stellantis 集团在今年的巴黎车展上，对各自的电动汽车业务展现出更强的信心。与此同时，两家集团也在向中国竞争对手和合作伙伴取经。

面对中国车企在欧洲日益激烈的竞争，大众和 Stellantis 都在调整战略。

Stellantis 集团 CEO 安东尼奥 · 菲洛萨介绍，集团正通过与零跑、东风的合资项目，研究中国车企的技术优势。“我不完全认同我们缺乏关键能力的说法，但双方确实有可以互补的地方。通过合作，让双方工程团队共同研究如何改进，我们就能弄清其竞争力来自哪里，并从中学习。”

今年早些时候，Stellantis 与零跑汽车达成生产合作协议，并计划与东风汽车展开类似合作。为了符合即将实施的“欧洲制造”法规要求，合作项目还将进一步推进欧洲本土化。

近几个月，油价上涨，加上大众和 Stellantis 等车企旗下品牌推出更多平价车型，欧洲电动汽车转型明显提速。Stellantis 主导的合资公司零跑国际 CEO 达尼洛 · 安内塞说：“电动汽车的市场表现超出我们一年前的预期。即使在意大利、西班牙等普及率不高的国家，市场接受度也在提高。”

Stellantis 与零跑汽车的合作项目还包括一款中型纯电 SUV，由零跑汽车与集团旗下的德国品牌欧宝共同开发。欧宝 CEO 弗洛里安 · 许特尔谈及合作时坦言：“最让我惊讶的是开发速度。”

借助中国合作伙伴的力量，西方车企最快两年就能推出新车，在汽车行业仍不多见。

中国市场同样深刻影响了大众汽车集团的转型。集团 CEO 奥博穆曾把中国比作汽车行业的“健身房”。不过，大众在中国积累的经验，对欧洲业务的影响仍然有限。

大众与小鹏汽车的合作主要集中在中国，双方在欧洲合作仍在设想阶段。奥博穆此前提出，可以借助中国企业消化大众工厂的过剩产能，但迄今尚未展开实质性谈判。

在欧洲引入中国合作伙伴也有风险。例如，允许中国车企使用德国闲置产能，可能帮助竞争对手在欧洲建立本土化生产体系，满足原本旨在保护欧洲车企的法规要求。

当地时间 13 日，奥博穆在巴黎的一场行业会议上表示，大众现阶段不需要在欧洲与中国车企成立合资公司。“过去几年，我们在中国逐步增强了自身能力，凭借这些积累，我们认为自己有充分准备。”