TrendForce 预测：九大云服务供应商 2027 年资本支出总额有望突破 1.5 万亿美元

IT之家 10 月 15 日消息，TrendForce（集邦）昨日根据其产业研究发布最新洞察，将对全球九大云服务供应商 （谷歌、亚马逊、Meta、微软、甲骨文、字节跳动、腾讯、阿里巴巴、百度） 近两年资本支出总额的预测进一步上调。

机构现认为九大 CSP 今年资本支出总额将超过 9,570 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6.42 万亿元人民币），大增 106%；2027 年则将进一步提升 60%，至 1.531 万亿美元（现汇率约合 10.27 万亿元人民币）。

此番上调是服务器整机涨价、零部件缺货导致报价提升、部分上游供应商要求预付款这三方面共同作用的结果。

▲ 图源：TrendForce

机构最新预估 AI 服务器出货量将在今年增长 32.2%，创造约 4,790 亿美元（现汇率约合 3.21 万亿元人民币）产值，在整体服务器中的占比达到 74.9%；而 AI 服务器的 2027 年出货还将增长近 36%，产值提升至近 9,200 亿美元（现汇率约合 6.17 万亿元人民币，同比增长 92%），占比升至 81.1%。

与此同时，整体服务器产值则有望在明年突破 1 万亿美元（现汇率约合 6.71 万亿元人民币）。

▲ 图源：TrendForce

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