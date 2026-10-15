苹果 AI 国内供应商浮出水面：阿里、百度，消息称 12 月 iOS 27.3 上线

IT之家 10 月 15 日消息，苹果 Apple Intelligence（苹果智能）在中国大陆的上线有望进入最后阶段。

据彭博社今日报道，苹果计划于今年 12 月通过 iOS 27.3 系统更新正式推出苹果智能，首批上线的是两年前已在美国发布的 AI 功能，覆盖 iPhone、iPad 和 Mac，不包含今年发布的全新 Siri AI 助手。

此前，该服务已于 7 月 8 日通过网信部门生成式 AI 服务备案，9 月 29 日取得上线许可。

百度：搜索与 Siri 相关功能的合作方

据彭博社报道，苹果在中国市场推进 AI 能力落地过程中，与百度就搜索及 Siri 相关功能展开合作。

该表述与今年 7 月国内媒体披露的信息一致：苹果将在 Siri 语音助手及视觉智能（Visual Intelligence）功能中嵌入百度的软件服务。

更早一条可追溯的线索来自代码层面。第三方开发者对 iOS 27 Beta 2 固件的拆解显示，系统内新增了名为「Baidu Visual Search」的模块，指向视觉搜索能力的接入。这一模块的出现，与百度在视觉搜索领域长期积累的能力方向一致。

阿里：AI 模型能力接入

此前据国内媒体报道，阿里将作为 AI 能力集成至 Apple 智能，为 iOS、iPadOS、macOS 和 visionOS 的中国用户提供文本与图像理解、内容生成等智能体验。

9 月 29 日取得的许可范围，同时覆盖 Apple Intelligence 与阿里 AI 模型，包括通义万相和 Qwen。

Apple 智能是苹果的系统级个人智能体系，由设备端 30 亿参数模型与云端高性能模型组成，支持文本校对、图像生成、搜索及跨应用操作。WWDC 2026 上，苹果宣布 Siri 迎来重大改进并更名为「Siri AI」，新增对话深度、系统级集成、屏幕内容读取与应用互动等能力。在华上线的正是这一升级版本的基础功能集。

IT之家注意到，苹果此次在华上线的是两年前已发布的相对基础的功能集。知情人士还提到，苹果管理层对新版 Siri AI 近期在中国推出并不乐观。欧盟市场的情形类似，Siri AI 目前也尚未在欧洲推出，审批时间未定。