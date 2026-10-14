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苹果 iPhone 15 Pro 及后续机型国行版备案大模型编号：Apple 智能、通义万相、通义千问

2026/10/14 13:51:51 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 X_da谢达 的线索投递！

IT之家 10 月 14 日消息，据IT之家小伙伴反馈，苹果多款 iPhone 手机于 9 月 29 日国行备案换证，增加搭载的大模型备案编号：

  • Shanghai-AppleZhiNeng-202506160057

  • Shanghai-TongYiWanXiang-202410090024

  • ZheJiang-TongYiQianWen-20230901

IT之家查询发现，苹果 iPhone 15 Pro / Pro Max 及后续机型均在 9 月 29 日增加了大模型备案编号，包括 iPhone AiriPhone Duo。苹果 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 并没有更新备案。

这一备案信息和苹果 Apple 智能的支持机型相吻合，Apple 智能支持 iPhone 15 Pro 系列及后续机型。

网信中国公众号今年 7 月发布 7 款提供手机端侧生成式人工智能服务已备案信息的公告，其中苹果技术开发（上海）有限公司的“Apple 智能”大模型已于 2026 年 7 月 8 日备案，适用场景为苹果手机，这意味着国行版 iPhone 的 AI 功能有望加速上线。

据证券时报报道，阿里巴巴称，阿里千问将作为 AI 能力集成至 Apple 智能，为 iOS、iPadOS、macOS 和 visionOS 的中国用户带来智能体验。用户无需在应用间切换，即可在 Apple 设备上直接体验千问的文本与图像理解、内容生成等能力。

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关键词：iPhone 15 ProApple 智能国行 iPhone

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