小米澎湃 OS 4 首批正式版开启推送，覆盖小米 17 系列、REDMI K100/K90 系列等

IT之家 10 月 15 日消息，小米澎湃 OS 4 正式版今日开启首批推送，覆盖小米 17 系列、REDMI K100/K90 系列、小米平板 8 系列。
手机
Xiaomi 17 Ultra / Xiaomi 17 Ultra 徕卡版
Xiaomi 17 Pro Max
Xiaomi 17 Pro
Xiaomi 17
REDMI K100 Pro Max
REDMI K100 Pro
REDMI K90 Pro Max / REDMI K90 Pro Max 冠军版
REDMI K90
平板
Xiaomi Pad 8 Pro
Xiaomi Pad 8
小米澎湃 OS 4 是小米新一代操作系统，在 AI 能力、跨设备协同和基础流畅度方面实现全面升级，融合了超级小爱 2.0 和自研 MiMo 大模型，带来专家模式、灵感球交互等全新特性，同时优化了系统整体流畅度，官方称将为用户带来“一气呵成”的澎湃新体验。
IT之家附后续正式版推送机型计划如下：
不晚于 10 月 31 日开启陆续推送
手机
Xiaomi 17 Max
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T
REDMI K90 Max
REDMI K90 至尊版
REDMI Turbo 5 Max
REDMI Turbo 5
平板
REDMI K Pad 2
电视
小米电视 S Pro Mini LED 2026 系列
小米电视 S Pro Mini LED 2025 系列
小米电视 S Mini LED 2026 至尊版系列
小米电视 S Mini LED 2026 系列
不晚于 11 月 15 日开启陆续推送
手机
Xiaomi 15 Ultra / Xiaomi 15 Ultra 双卫星版
Xiaomi 15S Pro
Xiaomi 15 Pro
Xiaomi 15
Xiaomi MIX Flip 2
Xiaomi Civi 5 Pro
REDMI K80 Pro / REDMI K80 Pro 冠军版
REDMI K80 至尊版
REDMI K80
REDMI Turbo 4 Pro / REDMI Turbo 4 Pro 哈利 · 波特版
REDMI Turbo 4
平板
Xiaomi Pad 7 Ultra
Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
Xiaomi Pad 7 Pro
Xiaomi Pad 7
REDMI K Pad
不晚于 11 月 30 日开启陆续推送
手机
REDMI Note 17 Pro
REDMI Note 17
REDMI Note 15 Pro+
REDMI Note 15 Pro
REDMI Note 15
平板
REDMI Pad 2 Pro 5G
REDMI Pad 2 Pro / REDMI Pad 2 Pro 柔光版
REDMI Pad 2 Pro 哈利 · 波特版
电视
小米电视 S Mini LED 2025 系列
REDMI 电视 X 2026 系列
2026 年 12 月内开启陆续推送
手机
Xiaomi 14 Ultra / Xiaomi 14 Ultra 钛金属特别版
Xiaomi 14 Pro / Xiaomi 14 Pro 钛金属特别版
Xiaomi 14
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13
Xiaomi MIX Fold 4
Xiaomi MIX Fold 3
Xiaomi MIX Flip
Xiaomi Civi 4 Pro
REDMI K70 Pro / REDMI K70 Pro 冠军版
REDMI K70 至尊版 / REDMI K70 至尊冠军版
REDMI K70
REDMI K70E
REDMI K60 至尊版
REDMI Turbo 3 / REDMI Turbo 3 哈利 · 波特版
REDMI Note 15R Pro
REDMI Note 15R
REDMI Note 14 Pro+
REDMI Note 14 Pro
REDMI Note 14 5G
REDMI M100
REDMI R70m 5G
REDMI R70 5G
REDMI 17 5G
REDMI 15R 5G
平板
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
REDMI Pad 2
REDMI Pad 2 SE 4G
REDMI Pad 2 SE
电视
REDMI 智能电视 A Pro 2025 系列
REDMI 智能电视 A 2026 系列
REDMI 显示器 G Pro 系列
可穿戴
Xiaomi Watch 5
Xiaomi Watch 5S
2027 年 1 月内开启陆续推送
电视
小米电视 S Pro Mini LED 系列
小米电视 S Mini LED 系列
REDMI 智能电视 X 2025 系列
REDMI 电视 MAX 2025 系列
REDMI 电视 A Pro 2026 系列
可穿戴
Xiaomi Watch S4 eSIM
Xiaomi Watch S4 41mm
Xiaomi Watch S4
REDMI Watch 6
小米手环 10 Pro
小米手环 10