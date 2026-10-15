首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能手机

小米澎湃 OS 4 首批正式版开启推送，覆盖小米 17 系列、REDMI K100/K90 系列等

2026/10/15 11:11:12 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 大逆转之炜肖战鸽鸽财运亨通软媒新友2598213ATM_Autumn_DreamMicro_gg哆啦不哀梦xxy171070凉拌_莜面Zune华南吴彦祖雨雪载途情缘爱 的线索投递！

IT之家 10 月 15 日消息，小米澎湃 OS 4 正式版今日开启首批推送，覆盖小米 17 系列、REDMI K100/K90 系列、小米平板 8 系列。

手机

  • Xiaomi 17 Ultra / Xiaomi 17 Ultra 徕卡版

  • Xiaomi 17 Pro Max

  • Xiaomi 17 Pro

  • Xiaomi 17

  • REDMI K100 Pro Max

  • REDMI K100 Pro

  • REDMI K90 Pro Max / REDMI K90 Pro Max 冠军版

  • REDMI K90

平板

  • Xiaomi Pad 8 Pro

  • Xiaomi Pad 8

图片

小米澎湃 OS 4 是小米新一代操作系统，在 AI 能力、跨设备协同和基础流畅度方面实现全面升级，融合了超级小爱 2.0 和自研 MiMo 大模型，带来专家模式、灵感球交互等全新特性，同时优化了系统整体流畅度，官方称将为用户带来“一气呵成”的澎湃新体验。

IT之家附后续正式版推送机型计划如下：

不晚于 10 月 31 日开启陆续推送

手机

  • Xiaomi 17 Max

  • Xiaomi 17T Pro

  • Xiaomi 17T

  • REDMI K90 Max

  • REDMI K90 至尊版

  • REDMI Turbo 5 Max

  • REDMI Turbo 5

平板

  • REDMI K Pad 2

电视

  • 小米电视 S Pro Mini LED 2026 系列

  • 小米电视 S Pro Mini LED 2025 系列

  • 小米电视 S Mini LED 2026 至尊版系列

  • 小米电视 S Mini LED 2026 系列

不晚于 11 月 15 日开启陆续推送

手机

  • Xiaomi 15 Ultra / Xiaomi 15 Ultra 双卫星版

  • Xiaomi 15S Pro

  • Xiaomi 15 Pro

  • Xiaomi 15

  • Xiaomi MIX Flip 2

  • Xiaomi Civi 5 Pro

  • REDMI K80 Pro / REDMI K80 Pro 冠军版

  • REDMI K80 至尊版

  • REDMI K80

  • REDMI Turbo 4 Pro / REDMI Turbo 4 Pro 哈利 · 波特版

  • REDMI Turbo 4

平板

  • Xiaomi Pad 7 Ultra

  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

  • Xiaomi Pad 7 Pro

  • Xiaomi Pad 7

  • REDMI K Pad

不晚于 11 月 30 日开启陆续推送

手机

  • REDMI Note 17 Pro

  • REDMI Note 17

  • REDMI Note 15 Pro+

  • REDMI Note 15 Pro

  • REDMI Note 15

平板

  • REDMI Pad 2 Pro 5G

  • REDMI Pad 2 Pro / REDMI Pad 2 Pro 柔光版

  • REDMI Pad 2 Pro 哈利 · 波特版

电视

  • 小米电视 S Mini LED 2025 系列

  • REDMI 电视 X 2026 系列

2026 年 12 月内开启陆续推送

手机

  • Xiaomi 14 Ultra / Xiaomi 14 Ultra 钛金属特别版

  • Xiaomi 14 Pro / Xiaomi 14 Pro 钛金属特别版

  • Xiaomi 14

  • Xiaomi 13 Ultra

  • Xiaomi 13 Pro

  • Xiaomi 13

  • Xiaomi MIX Fold 4

  • Xiaomi MIX Fold 3

  • Xiaomi MIX Flip

  • Xiaomi Civi 4 Pro

  • REDMI K70 Pro / REDMI K70 Pro 冠军版

  • REDMI K70 至尊版 / REDMI K70 至尊冠军版

  • REDMI K70

  • REDMI K70E

  • REDMI K60 至尊版

  • REDMI Turbo 3 / REDMI Turbo 3 哈利 · 波特版

  • REDMI Note 15R Pro

  • REDMI Note 15R

  • REDMI Note 14 Pro+

  • REDMI Note 14 Pro

  • REDMI Note 14 5G

  • REDMI M100

  • REDMI R70m 5G

  • REDMI R70 5G

  • REDMI 17 5G

  • REDMI 15R 5G

平板

  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

  • REDMI Pad 2

  • REDMI Pad 2 SE 4G

  • REDMI Pad 2 SE

电视

  • REDMI 智能电视 A Pro 2025 系列

  • REDMI 智能电视 A 2026 系列

  • REDMI 显示器 G Pro 系列

可穿戴

  • Xiaomi Watch 5

  • Xiaomi Watch 5S

2027 年 1 月内开启陆续推送

电视

  • 小米电视 S Pro Mini LED 系列

  • 小米电视 S Mini LED 系列

  • REDMI 智能电视 X 2025 系列

  • REDMI 电视 MAX 2025 系列

  • REDMI 电视 A Pro 2026 系列

可穿戴

  • Xiaomi Watch S4 eSIM

  • Xiaomi Watch S4 41mm

  • Xiaomi Watch S4

  • REDMI Watch 6

  • 小米手环 10 Pro

  • 小米手环 10

小米澎湃OS4正式版推送计划公告

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：小米澎湃 OS 4小米 17REDMI K100REDMI K90

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知