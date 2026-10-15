铺路触控屏 MacBook：苹果 macOS 27.2 的 Safari 浏览器可手势拖拽标签页

IT之家 10 月 15 日消息，消息源 @itspdfu 今天（10 月 15 日）在 X 平台发布推文，指出在 macOS 27.2 Beta 3 和 Beta 4 更新中，苹果公司引入了多项触控交互设计，预估为触控 MacBook Pro 铺路。

在最新演示视频中，消息源称在 macOS 27.2 Beta 的 Safari 浏览器中，用户可以通过手势拖拽移动标签页，以及长按呼出右键菜单，目前测试右键菜单缺少“Ask Siri”选项。这些底层系统的频繁更新被视为苹果正为未来的触控屏幕 MacBook 做软件铺路。IT之家附上演示视频如下：

延伸阅读

据 MacRumors 报道，苹果此前发布的 macOS 27.2 Beta 3 开发者测试版中，就已出现多处与触控操作有关的代码，涉及多款系统原生应用。其中，照片应用出现了名为“PXGTouchDwellGestureRecognizer”的触控停留手势识别代码，备忘录中发现了“ICTouchPressGestureRecognizer”（与触摸按压操作有关），Safari 浏览器新增了触控识别相关代码，快速查看功能中也出现了“dragTouch”字段。

除了应用内部的代码变化，macOS 27.2 Beta 3 还对 Dock 栏的交互动画进行了调整：当用户点击并按住 Dock 中的应用图标时，图标会略微放大，这一效果与 iPhone、iPad 长按应用图标时的动画较为相似。

此前多方消息称，苹果正在开发配备 OLED 触控屏的高端 MacBook，部分爆料将其称为“MacBook Ultra”。据彭博社记者马克・古尔曼（Mark Gurman）透露，新机将分为 14 英寸、16 英寸两个版本，内部代号分别为 K114、K116，会是一台经过彻底重新设计的机器，比现款 MacBook Pro 更薄更轻。其中 J 系列沿用现有平台，K 系列采用全新机身。

在硬件规格上，爆料称该机将成为 Mac 家族首款采用 OLED 面板的笔记本，告别现款 MacBook Pro 使用的 Mini-LED 屏幕，并取消刘海屏，改用打孔摄像头加“灵动岛”的方案。同时，苹果把触控定位为辅助输入方式，而非取代键盘和触控板，配套的 macOS 27（代号 Golden Gate）系统专门做了触控优化。苹果分析师郭明錤也曾表示，触控操作可以适配大量使用场景。

长期以来，MacBook 一直坚持不做触控屏。原因是史蒂夫・乔布斯当年认为手指触碰竖立的屏幕极易造成手臂疲惫，在人体工学上是灾难；库克则一直强调触控是 iPad 的特性，Mac 和 iPad 之间存在清晰界线。此外，触控版 MacBook Pro 的定价预计会更高，有爆料称其起售价可能逼近 20000 元。