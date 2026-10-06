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苹果 macOS 27.2 Beta 测试触控手势代码，有望为触屏 MacBook 铺路

2026/10/6 7:23:34 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 6 日消息，科技媒体 MacRumors 今天（10 月 6 日）发布博文，通过挖掘 macOS 27.2 Beta 3 更新代码，发现苹果可能为其首款触控 MacBook（上市后预估名为 MacBook Ultra）做准备。

IT之家援引博文介绍，该媒体发现苹果可能已着手准备软件适配工作，在 Safari、照片、备忘录、Quick Look 等应用中新增触控手势相关代码：

  • macOS 27.2 版 Safari 新增触控哨兵识别（touch sentinel recognizer）；

  • 照片应用加入 PXGTouchDwellGestureRecognizer

  • 备忘录应用新增 ICTouchPressGestureRecognizer

  • Quick Look 则引入拖拽触控功能。

不过该媒体也指出，上述代码并非完全指向苹果首款触控 MacBook，还有一种可能是用于扩展“随航”（Sidecar）功能。该功能于 2019 年随 macOS Catalina 和 iPadOS 13 推出，可以把用户 iPad 无线或有线连接成 Mac 的第二块显示屏，用来扩展桌面或镜像画面。

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关键词：苹果macOS 27

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