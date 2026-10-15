Anthropic 国际业务负责人普兰森：开放式 AI 模型比我们的模型风险更高

IT之家 10 月 15 日消息，据彭博社 14 日报道，Anthropic 国际业务负责人、负责美国以外市场销售的纪尧姆 · 普兰森认为，与 Anthropic 自家的 AI 模型相比，开放式模型发生网络安全事件或造成其他危害的风险更高。

普兰森在都柏林国际人工智能峰会期间接受采访时表示：“对开源模型的安全问题，我们必须格外小心。我无法替开放模型作出保证，但从定义上讲，这类模型的风险更高。”

随着越来越多国家担心过度依赖美国 AI 技术，预计将上市的 Anthropic 面临越来越激烈的竞争。其中，开放权重 AI 模型成为热门选择。

IT之家注：开放权重 AI 模型向公众开放参数，用户可以自行修改，也能部署在自己的设备上。

支持者认为，开放权重模型比 Anthropic 和 OpenAI 严格控制的闭源模型更便宜，也更有利于各国掌握 AI 技术自主权。

Anthropic 还进一步加强了对 AI 潜在风险的警告。本周早些时候，公司警告称，小型 AI 模型很快就可能被用来驱动新型僵尸网络，使其能够在智能烤箱等小型联网设备之间自行复制和扩散。

普兰森还负责 Anthropic 面向初创企业和数字原生企业的销售业务。他称，对开放权重模型的担忧来自 Anthropic 保护自家产品安全的经验。

在几起引发广泛关注的 AI 黑客攻击事件后，Anthropic 宣称增加了安全防护措施，防止模型从事恶意活动。

Anthropic 也一直主张，在国际标准和统一的评估机制建立之前，应该放慢 AI 开发步伐。

普兰森还谈到了公司定价较高的模型。他经常告诉企业，购买能力更强的模型最终是值得的。“应该持续投资最先进的模型，因为无论是半年、一年还是两年后，同样的应用成本都会下降。”

普兰森称，Anthropic 最新推出的 Claude Opus 5.5 模型比早期版本便宜 40%。付费使用 Anthropic 前沿模型的企业客户占公司业务的“很大一部分”，但他没有透露具体比例。