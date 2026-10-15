尼康 Z5ⅡC 全画幅微单相机发售：主打新手入门，单机身 9999 元

IT之家 10 月 15 日消息，尼康 Z 5II C 全画幅微单相机于今日正式发售，黑色机身（不含镜头）售价为 9999 元。

该机定位新手入门，主打随手出片轻松拍，目前可叠加平台满 6000-780 元神券，券后 9219 元。

Z5ⅡC 机身（黑色 / 银色）：RMB 9,999 元

Z5ⅡC（黑色 / 银色）+ 尼克尔 Z 24-50mm f/4-6.3 套机：RMB 11,999 元

Z5ⅡC（黑色 / 银色）+ 尼克尔 Z 24-105mm f/4-7.1 套机：RMB 12,799 元

Z5ⅡC（黑色 / 银色）+ 尼克尔 Z 24-200mm f/4-6.3 VR 套机：RMB 15,499 元

其机身重 620 克，采用镁合金，提供银色和黑色两种配色，具备防尘防溅设计，使用轻巧便携、利于收纳的平顶设计和握持感稳固舒适的手柄。

Z5IIC 配备 24.5MP 全画幅背照式 CMOS 传感器与 EXPEED 7 图像处理器，支持 10 种类型的对象侦测，具有精准快速的自动对焦性能、最低达-10EV 的暗光对焦表现和最高约 1 秒的预拍功能。

尼康首次在全画幅无反中加入场景模式，共 15 种选项，覆盖人像、宠物、食物、夜景和黄昏等，还有自动调整拍摄参数的 AUTO 模式；支持五轴机身防抖，可提供最高 7.5 档补偿；还有胶片颗粒功能，可调整颗粒大小和强度。

用户选定场景后，相机自动优化色彩、亮度、白平衡和优化校准等设置。机身还设有专用按钮，可快速调用成像配方。

自动对焦基于深度学习，可检测并追踪人、狗、猫、鸟、车辆、飞机和鱼，支持眼部锁定。AUTO 模式会分析主体和场景，自动优化对焦、光圈、快门和 ISO。

这款新机还支持连接尼康云创和 SnapBridge，机身上专用的优化校准按钮可快速切换色彩方案，引入胶片颗粒功能，轻松打造个性化的影像风格。

该机采用 3.2 英寸可变角度监视器，可翻转用于自拍和 Vlog；连拍速度最高约 14fps，高速帧捕获 + 模式下可达 30fps，并支持预拍摄，记录快门释放前最多 1 秒；视频支持 4K UHD 60fps、Full HD 120fps，以及 4 倍和 5 倍慢动作。

视频方面，该机还支持 H.265 10-bit MOV、N-Log 和 N-RAW 录制至 SD 卡。通过 USB 连接 PC，可使用 UVC / UAC 进行直播。尼康称，Z5IIC 的“C”代表 casual，即休闲，旨在通过直观控制和自动化功能降低全画幅使用门槛。

IT之家附详细参数如下：

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