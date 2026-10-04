索尼相机新品 WW261362 通过 SRRC 认证，中高端定位或为 α7S IV

IT之家 10 月 4 日消息，日本索尼公司有一款代号为“WW261362”的新机通过了 SRRC 认证，显示其支持 Wi-Fi 6 和蓝牙，至少为 BIONZ XR2 或更新平台。

按照索尼以往的注册惯例，入门和部分中端机型通常由“索尼无锡”注册，电影机、讯道机等产品通常由“上海索广”注册，而中高端机型通常由“索尼日本”注册。基于这一区分，Sony Alpha Rumors 判断该新品定位为中高端微单产品，而非电影机或讯道机。

从索尼当前产品线来看，α7S III 发布于 2020 年 7 月，至今已超过六年，是目前索尼在售全画幅机型中发布时间最早的产品之一。与此同时，α7C II 和 α7C R 于 2023 年发布，α1 II 于 2024 年发布，α9 III 于 2023 年发布，按照索尼通常的四至五年更新周期，这些机型的换代时机尚未成熟。Sony Alpha Rumors 据此认为，α7S IV 是当前最符合更新周期的候选机型。

在规格传闻方面，Sony Alpha Rumors 推测该机可能搭载与索尼 FX5 同款的约 1600 万像素全堆栈式传感器，配备 944 万点 OLED 电子取景器，并采用与 α7R VI 同款的 BIONZ XR2 处理器、机身防抖和自动对焦系统。这款新机预计支持静态拍照并具备机械快门，但不会沿用 FX5 的内部 RAW 视频编解码器，将使用 α 系列标准菜单而非 Cinema Line 的电影机界面，并配备内置 EVF 而非 FX5 的可拆卸取景器。

IT之家提醒：上述规格均为未经索尼确认的推测信息，目前没有确定的发布时间、价格或正式型号名称。