商务部：中欧双方在混动汽车领域达成的谅解是对等互利的

IT之家 10 月 15 日消息，在今天举行的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人就中欧在混动汽车领域达成的谅解作出回应。

商务部新闻发言人何亚东表示，双方在混动汽车领域达成的谅解是对等互利的，是基于双方在世贸组织规则框架下强调并确认的三大原则，也就是全流程合规、尊重事实和非歧视。有关共识有力维护了中国企业的实际利益，避免了中欧贸易摩擦局面升级。这充分说明，中欧通过基于规则的共识而进行了磋商，不仅能够解决问题，而且会深化互利合作，推动中欧贸易向上平衡、向前发展。

据IT之家此前报道，2026 年 10 月 8-9 日，中国商务部部长王文涛与欧盟委员会贸易和经济安全委员马罗什 · 谢夫乔维奇在北京举行中欧贸易投资磋商机制（以下简称机制）第二次例会。经密集磋商，中欧双方以符合世贸组织规则的方式就混动汽车贸易达成谅解。

另外，14 日午间，中国汽车工业协会发布《中国汽车工业协会关于中欧混动汽车、电动汽车磋商共识的声明》。声明提到，近日，中欧双方秉持相互尊重、平等协商的原则，在贸易投资磋商机制下就混动汽车、电动汽车贸易问题开展了密集磋商并达成共识。中国汽车工业协会对此高度关注，并对磋商取得的积极成果表示欢迎和支持。