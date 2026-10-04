国庆假期前三天：汽车以旧换新 4.6 万辆、数码和智能产品购新 170.9 万件

IT之家 10 月 4 日消息，据新华社报道，记者 4 日从商务部获悉，国庆假期过半，全国消费市场平稳有序，生活必需品货足价稳。

商务部商务大数据显示，国庆假期前三天（10 月 1 至 3 日），商务部重点监测的 78 个步行街（商圈）客流量、营业额同比分别增长 3.4%、5.3%。消费品以旧换新带动销售额 196.3 亿元，惠及 348.3 万人次。其中，汽车以旧换新 4.6 万辆，带动新车销售额 74.5 亿元；家电以旧换新 151.1 万台，带动销售额 65.0 亿元；数码和智能产品购新 170.9 万件，带动销售额 49.0 亿元。

IT之家注意到，近日，国家发展改革委会同财政部，向地方下达了今年第四批 625 亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金。至此，全年 2500 亿元消费品以旧换新资金已全部下达。

1-8 月，以旧换新相关商品销售额达到 1.55 万亿元，补贴惠及 2.08 亿人次。其中，汽车以旧换新 535.3 万辆，6 类家电以旧换新 9145.8 万台，数码和智能产品购新 1.08 亿件。在消费品以旧换新政策带动下，通讯器材类设备、高能效等级家电、可穿戴智能设备等零售额保持高速增长，新能源乘用车在乘用车新车零售量中的占比已连续 5 个月超过 60%。