商务部新闻发言人：中欧就混动汽车贸易磋商确认三项基本原则，不能歧视性对待中国企业

IT之家 10 月 12 日消息，据央视新闻报道，商务部新闻发言人今日就中欧混动汽车、电动汽车磋商共识答记者问。

问：近日，中欧双方在贸易投资磋商机制下就混动汽车、电动汽车贸易进行了深入讨论，避免了局面升级，一些外媒对混动汽车贸易安排的数量等相关细节进行猜测，请问中方有何评论？

答：中欧在贸易投资磋商机制下持续对话，达成多项成果共识，有利于维护稳定、平衡的中欧关键贸易伙伴关系。双方本着相互尊重、平等协商的原则，就混动汽车、电动汽车贸易进行了密集磋商，平衡处理经贸分歧和彼此关切。 关于混动汽车，双方强调并确认了三项基本原则。 一是尊重事实。根据欧盟统计局数据，2024 年欧盟自中国进口混动汽车 10.7 万辆，2025 年为 30.2 万辆。双方在 2025 年基础上达成向上安排，确保中国企业的出口空间和稳定增长，照顾了双方产业基于现实的合理关切。

二是非歧视。任何措施都不会专门针对中国产品，更不能歧视性对待中国企业。中方获得配额将不会低于欧方的其他任何进口来源地。

三是合规。双方确认贸易安排应符合世贸组织规则。中方保留在世贸组织框架下诉诸争端解决、要求贸易补偿等一切权利。 这三项基本原则贯穿始终，是保障中国企业合法权益的坚实基础。 关于电动汽车，中欧双方于今年 1 月实现反补贴案“软着陆”，欧方发布了价格承诺通用指导文件。就此，欧方将继续推进电动汽车案企业价格承诺相关程序，以及其他复审程序。 在对等互利基础上，上述共识有力维护了中国企业的实际利益，避免了中欧贸易摩擦局面升级，也为中欧双方提供了稳定、可预期、可持续的贸易投资环境，有助于双边经贸关系稳定、平衡和健康发展。

据IT之家此前报道，2026 年 10 月 8-9 日，中国商务部部长王文涛与欧盟委员会贸易和经济安全委员马罗什 · 谢夫乔维奇在北京举行中欧贸易投资磋商机制（以下简称机制）第二次例会。

10 月 9 日，商务部发布了中欧贸易投资磋商机制第二次例会联合声明。经密集磋商，中欧双方以符合世贸组织规则的方式就混动汽车贸易达成谅解。双方忆及电动汽车反补贴案价格承诺指导文件，并将继续电动汽车反补贴案企业价格承诺和复审相关程序。