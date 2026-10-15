大麦回应肖战演唱会“天价票”：系黄牛无票源恶意炒作，已向有关部门提交线索

IT之家 10 月 15 日消息，大麦 APP 今日就《2026 肖战“出口 · 我们”巡回演唱会-南京站》开票后出现的“天价票”传闻作出回应，明确表示相关网络信息为黄牛在无任何票源情况下的恶意炒作，大麦强烈抵制并已将相关线索提交有关部门。

据上海证券报报道，南京站两场演出于当日 10:05 在大麦 APP 独家预售，开票后迅速售罄，期间参与抢票人数超过 500 万，平台瞬时访问量大幅攀升，整体运行平稳。

此前有网传截图显示，南京站内场 1960 元档门票被炒至 25 万元一张。大麦网公示的可售票总数为两场共计 22020 张，而开票前单站“想看”人数已突破 500 万，创下 2026 年内地演唱会最高纪录，中签率不足 0.5%。

肖战工作室已于 10 月 14 日发布购票提醒，明确本次演唱会不存在“内部票”“员工票”“合作方预留票”，并特别提醒黄牛手中的票很可能是他人已实名绑定的，即使加价购得也无法入场，加价款项亦难以追回。

为从源头压缩黄牛操作空间，大麦演出实行全流程“强实名”政策。门票与观演人身份信息绑定，购票成功后不可转赠、不可更改观演人信息，每个账号最多购买 2 张。入场时将严格核验比对观演人身份证原件、电子票及人脸信息，三项信息全部一致方可入场，除大麦官方核验流程外无任何其他入场方式。

据澎湃新闻报道，肖战工作室在与大麦签订合同时，主动放弃了行业惯例中主办方可保留的 15% 内部票源，将所有可售票投入公开票池。

大麦方面同时表示，平台已启动高级别安全防御机制，系统将实时识别并拦截使用虚假设备、不安全插件、外挂软件及网络代理等恶意抢票行为，坚决打击“黑灰产”刷票及黄牛倒卖，一经发现将依据平台规则取消相关订单并依法追究责任。