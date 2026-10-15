24GB+1TB“皇帝”规格再现：红魔 12 Pro+ GOLDEN SAGA 臻金典藏版旗舰手机官宣

IT之家 10 月 15 日消息，在今天的红魔新品发布会上，红魔 12 Pro+ 旗舰游戏手机正式发布，提供氘锋透明暗夜、氘锋透明银翼、氘锋透明冰蓝三款透明配色，国补到手价 6499 元起。

IT之家注意到，红魔官方还带来了一款“ONE MORE THING”—— 红魔 12 Pro+ GOLDEN SAGA 臻金典藏版。

根据官方介绍，这款限量典藏版会搭载锻造碳散热技术，同时拥有 24GB+1TB 的“皇帝”规格。

在全球存储内存涨价的大背景下，大内存 + 大存储规格的手机已经越来越少见，不少手机厂商已选择将产品主力规格调整至 12GB+256GB/512GB。根据 Counterpoint Research 7 月 29 日发布的内存价格跟踪报告，智能手机内存价格在 2026 年第二季度环比增长了 80% 以上。

与 2025 年推出的同级别型号相比，2026 年智能手机的 BoM 成本结构发生了进一步的改变：