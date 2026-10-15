4499 → 3085 元：小米 REDMI K100 Pro Max 旗舰手机官方 11.11 直降

20:00 开始 + 需叠加 88VIP 消费券

活动随时可能变动，需以实付款为准。

小米 8 月发布新一代 REDMI K100 Pro 系列手机，今日天猫旗舰店开启 11.11 狂促，各款皆为好价。

淘宝 15 日 20:00~20:15 重磅加码，95% 抽中 1.1 元无门槛红包 + 随机 6.6 元大红包：点此抽红包。

本次需叠加百元淘金币，如果淘金币不够，可按下方步骤借币哦。

REDMI K100 Pro Max

12+256GB 上市定价 4499 元，今日 3085 元。

16+256GB 上市定价 4899 元，今日 3485 元

12+512GB 上市定价 5099 元，今日 3685 元。

16+512GB 上市定价 5499 元，今日 4085 元。

点击下方卡片领券后 → 点击宝贝右上角“…”→ 点击弹出页面右下角“淘金币”下单即可：

目前官方显示预估价格如下，需以实付款为准：

如果不是 88VIP 或淘金币不足，京东价格也很不错：

REDMI K100 Pro

20:00 后价格可能还有变动，需以实付款为准哦。

12+256GB 上市定价 3999 元，今日 3159 元。

16+256GB 上市定价 4599 元，今日 3305 元。

12+512GB 上市定价 4399 元，今日 3503 元。

16+512GB 上市定价 4999 元，今日 3899 元。

点击下方卡片领券后 → 点击宝贝右上角“…”→ 点击弹出页面右下角“淘金币”下单即可：

如果不是 88VIP 或淘金币不足，京东价格也很不错：

15 日 20:00 后如果价格不对，大概率是淘金币不够，目前可向官方借 300 元淘金币（后续如果还不上不会扣现金）。

点击宝贝右上角“…” → 点击弹出页面右下角“淘金币” → 进入淘金币页面后，点击左上角金币数额，即可借币。

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

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