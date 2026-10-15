小米双 11：REDMI K100 Pro Max 至高闪降 200 元，叠加平台补贴与国补 16+512GB 到手价 4249 元

IT之家 10 月 15 日消息，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军刚刚发文，介绍了小米双 11 活动，其中 REDMI K100 Pro Max 至高闪降 200 元，叠加平台补贴与国补，16+512GB 到手低至 4249 元。

据IT之家此前报道，小米 REDMI K100 Pro / Max 手机已于 8 月 11 日晚正式发布，分别搭载第五代骁龙 8 至尊版 V Series / 第五代骁龙 8 至尊版处理器，拥有 8580mAh / 9070mAh 电池 + Bose 联合调音，国补价 3,199 元起。

小米集团合伙人 / 总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰在 8 月 12 日分享了 REDMI K100 Pro Max 手机首销日销量：K100 Pro Max 首销日销量为上代同期 150%。海报显示，统计时间截止至 2026 年 8 月 11 日 24:00。

▲ IT之家开箱： REDMI K100 Pro 系列图赏

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