曝 REDMI K100 Pro Max 手机升级小米澎湃 OS 4 新增适配 BT.2020 色彩管理

IT之家 10 月 15 日消息，据博主 @懒酱的日记本 分享，REDMI K100 Pro Max 手机升级小米澎湃 OS 4 系统后，新增适配了 BT.2020 色彩管理功能。

IT之家注：BT.2020（Rec.2020）是国际电信联盟（ITU）指定的超高清电视色彩标准，主要用于 4K/8K 视频、HDR 内容及高端显示设备等，它的色域比常规的 sRGB、DCI-P3、Rec.709 都广得多，覆盖人眼可见色域的 75%，远高于 sRGB 的 35%。

博主在自己的微博评论区补充说明，称此次升级并不是“全链路”支持 BT.2020，指的是屏幕显示的色彩管理。

据IT之家今日早些时候报道，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军刚刚发文，介绍了小米双 11 活动，其中 REDMI K100 Pro Max 至高闪降 200 元，叠加平台补贴与国补，16+512GB 到手低至 4249 元。

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