海光信息 2026 年三季度归母净利润 27.1~29.8 亿元，同比增长 38.16%~51.93%

IT之家 10 月 15 日消息，海光信息今日发布 2026 年三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）业绩预告报告：

营业总收入 ：142.8 亿元 ~155.8 亿元，同比增长 50.47%~64.17%

归母净利润 ：27.1 亿元 ~29.8 亿元，同比增长 38.16%~51.93%

扣非净利润：24.5 亿元 ~27.1 亿元，同比增长 34.86%~49.17%

AI 解读 本次业绩预告营收和净利润增速均大幅高于市场预期，表现超预期。 公司主营业务说明 海光信息主要从事研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器，产品包括海光通用处理器 (CPU) 和海光协处理器 (DCU)，产品广泛应用于电信、金融、互联网等多个行业。 本次财报业绩亮点 预计 2026 年前三季度实现营业收入 142.8 亿元到 155.8 亿元，同比增长 50.47% 到 64.17% ，营收规模同比接近翻倍增长；

预计实现归属于母公司所有者的净利润 27.1 亿元到 29.8 亿元，同比增长 38.16% 到 51.93% ，净利润保持高速增长；

预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 24.5 亿元到 27.1 亿元，同比增长 34.86% 到 49.17% ，扣非后增速同样保持高位。 业绩增长主要原因 受人工智能产业快速发展、国产化进程由政策驱动全面转向市场驱动等因素带动，国内高端芯片需求持续攀升。报告期内，公司牢牢把握发展机遇期，持续优化“CPU+DCU”业务布局，围绕通用计算和人工智能计算市场，加大研发投入力度、迭代优化产品性能，市场竞争力不断增强，实现了公司业绩的持续增长。 风险提示 本次预告数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2026 年第三季度报告为准，投资者需注意投资风险。

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