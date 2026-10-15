TOPC TXA2 "Gorgon Halo" 迷你 AI 工作站上市，192GB + 2TB 售 45999 元

IT之家 10 月 15 日消息，TOPC 今日开售 TXA2 迷你 AI 工作站。这一型号基于 AMD 锐龙 AI Max+ PRO 495 处理器，配备 192GB LPDDR5X-8533 内存，2TB SSD 存储款 45,999 元、4TB SSD 存储款 48,999 元。

TXA2 三维 180×180×78 (mm)，内置均热板 + 双风扇散热系统，支持 120W 持续性能释放、140W 峰值性能释放；拥有 4 个 M.2 2280 SSD 盘位，其中两个支持 PCIe Gen4 ×4、另外两个支持 PCIe Gen4 ×2；配备 Wi-Fi 7 & BT 5.4 无线网卡。

其正面提供 2 个 USB-A 10Gbps、1 个 USB-C 40Gbps、1 个 SD 读卡器；反面提供 1 个 10GbE、1 个 2.5GbE 、4 个 USB-A 5Gbps、1 个 HDMI 2.1、1 个 DisplayPort 2.1、1 个 USB-C 40Gbps。

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