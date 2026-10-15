16.98 万元起小鹏 MONA L05 开启预售，10 月 29 日正式上市

IT之家 10 月 15 日消息，小鹏 MONA L05 今晚正式开启预售，预售价 16.98 万元起，10 月 29 日正式上市。IT之家汇总如下：

纯电 635 Max：17.98 万元

纯电 535 Max：16.98 万元

超级增程 1310 Max：16.98 万元

纯电 635 Ultra SE：19.18 万元

超级增程 1310 UItra SE：18.18 万元

小鹏汽车创始人何小鹏表示，新车是一台有“少年感”的大五座 SUV。在保留大空间座舱的前提下，小鹏换了一种设计思路，体现当下年轻人所需的“精致”“越级”“智能”。

何小鹏透露，MONA L05 的越级不仅是一两个亮点配置，而是一整套，从材质到设计、从配置到标准，30 万级才有的体验，一项不落。

设计与空间是 MONA L05 的核心卖点之一。据小鹏汽车介绍，新车与 L03 同步立项，由前法拉利设计师胡安马携手 00 后造型团队打造，延续 Vital Flow 设计语言。车身长宽高分别为 4870/1930/1636mm，轴距 2940mm，轴长比 60.4%，搭载 18 英寸低风阻轮毂，可选 20 英寸五辐运动轮毂搭配荧黄色卡钳罩。外观提供新月银、仙踪绿、罗兰紫、晶曜黑、星云白和微月灰六款配色，采用 AGS 主动进气格栅、隐藏式水切、无边框车门等设计。

座舱方面，MONA L05 配备 17.3 英寸中控大屏、17.3 英寸后排护眼娱乐屏和 26.8 英寸 W-HUD，搭载 20 扬声器 AI 音响系统。前排座椅支持通风、加热、按摩，主驾配备 9 系旗舰级 AI 座椅，支持主动追腰等 6 项调节；副驾为零重力座椅，支持 14 点按摩；后排座椅支持 11 度电动调节。据驱动中国报道，新车轴距超过小鹏 G6，官方称得房率达 87%。储物空间方面，102L 前备厢可放置 20 英寸登机箱，后备厢常规容积 702L，后排放倒后最大扩展至 1913L，全车提供 41 处收纳空间和 22 个拓展接口。

智能驾驶方面，MONA L05 搭载小鹏第二代 VLA 系统，Max 版配备 1 颗图灵 AI 芯片，有效算力 750TOPS，支持第二代 VLA Lite 模型；Ultra SE 版搭载 2 颗图灵 AI 芯片，有效算力 1500TOPS，支持满血版第二代 VLA。据易车网报道，新车采用纯视觉方案，支持城市与高速 NOA 功能。小鹏方面表示，小 P 已进化为 Master Agent 超级智能体，支持模糊导航搜索、复杂行程规划和自然语言沟通。

动力方面，纯电版搭载单电机，最大功率 183kW，配备 71.1kWh 磷酸铁锂电池，CLTC 工况续航提供 615km、635km、640km 和 660km 四种版本；增程版搭载 1.5L 增程器，最大功率 70kW，驱动电机最大功率 183kW，配备 37.2kWh 电池组，纯电续航提供 237km、245km 和 253km 三种版本，满油满电综合续航 1310km。底盘采用前麦弗逊加后五连杆独立悬架，搭配 DCC 智能可变阻尼减振器，最小转弯半径 5.4 米，百公里刹车距离最短 34.22 米。安全方面，全系标配 17 项主动安全功能，电池包底部四层防护装甲，抗冲击强度达国标 4.67 倍。