何小鹏预热小鹏 MONA L05：一台有“少年感”的大五座 SUV

IT之家 10 月 14 日消息，今天上午，小鹏汽车官微宣布，将于 15 日（明天）预售的新车 MONA L05 展车已到店。

随后，官方还公布了新车的部分配置：前排座椅支持通风、加热、按摩，主驾座椅支持 AI 主动贴合、副驾拥有零重力座椅。新车还配有 17.3 英寸中控大屏、17.3 英寸护眼娱乐屏、26.8 英寸 W-HUD，搭配 20 扬声器 AI 音响。

小鹏汽车创始人何小鹏也在微博发文，进一步介绍 MONA 05。他表示，新车是一台有“少年感”的大五座 SUV。在保留大空间座舱的前提下，小鹏换了一种设计思路，体现当下年轻人所需的“精致”“越级”“智能”。

何小鹏透露，MONA L05 的越级不仅是一两个亮点配置，而是一整套，从材质到设计、从配置到标准，30 万级才有的体验，一项不落。

据IT之家此前报道，新车提供「新月银」、「仙踪绿」、「罗兰紫」、「晶曜黑」、「星云白」和「微月灰」等配色，已在工信部申报，长宽高分别为 4870/1930/1636mm，轴距 2940mm。提供纯电、增程两种动力形式：

纯电版：单电机最大功率 183kW；

增程版：搭载 1.5L 增程器，最大功率 70kW，驱动电机最大功率 183kW。

工信部信息显示，小鹏 MONA L05 纯电版车型提供四种续航规格，均搭载容量为 71.1kWh 的磷酸铁锂电池，CLTC 工况下续航里程分别为 615km、635km、640km 和 660km。

增程版则配备 37.2kWh 电池组，纯电模式下续航里程提供 237km、245km 和 253km 三种版本。