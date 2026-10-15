Ubuntu 26.10 正式发布：搭载 GNOME 51 与 Linux 7.3，Rust 核心工具迁移完成

IT之家 10 月 15 日消息，Canonical 今晚正式发布 Ubuntu 26.10，代号“Stonking Stingray”。作为 Ubuntu 26.04 LTS 之后的过渡版本，该版本将获得 9 个月支持，持续至 2027 年 7 月。

据 Canonical 官方新闻稿，Ubuntu 26.10 完成了 Rust 版核心工具的全面迁移，默认命令行工具已 100% 运行在基于 Rust 的 uutils 实现之上。此前因兼容性问题被保留的最后三个 GNU 命令 ——cp、mv 和 rm，已在本次发布中完成切换。这标志着 Canonical 自 Ubuntu 25.10 启动的 Rust 核心工具过渡正式收官，其目标是在不改变用户使用习惯的前提下，提升基础系统组件的内存安全性。

桌面环境方面，Ubuntu 26.10 搭载 GNOME 51。新桌面在动画流畅度和交互响应上有所提升，显示器亮度设置现在可在重启和 HDR 切换后保持，多显示器排列的居中贴靠功能得到改进。设置应用新增了自动屏幕旋转选项，并支持在连接外接鼠标时自动禁用触控板。文件应用改进了多选拖拽时的计数显示和通知分组，日历在月视图下的响应速度更快。文档查看器 Papers 新增了为 PDF 添加可视化签名的功能，需注意该签名属于注释性质，不具备加密验证能力。另一个值得关注的变更是 GNOME 51 在设置中移除了对 WEP 无线加密标准的支持，这一过时且不安全的协议不再出现在网络配置选项中。

内核与图形栈方面，Ubuntu 26.10 搭载 Linux 7.3。由于上游 7.3 的最终版本在发布时尚未就绪，首发镜像中的内核基于 7.3-rc6 构建。图形栈更新至 Mesa 26.2，改善了对现代 GPU 的支持并扩展了 Vulkan 能力。硬件兼容性新增了对高通 Snapdragon X Elite 和 X2 Elite 笔记本的初步支持，同时为部分 Snapdragon X Elite 机型的内置摄像头提供了驱动支持。此外，Ubuntu 26.10 首次提供了 RISC-V 桌面镜像，支持 SpacemiT K3 和 SiFive BigSky 平台。

应用管理方面，Ubuntu 的 App Center 现在使用统一的详情页面展示 Snap 和 DEB 包的信息，将发布者、评分、权限、版本、包大小、截图和描述集中呈现。App Center 还新增了独立的驱动管理页面，用户可以在其中查看和选择可用的 NVIDIA 驱动分支，无需借助单独的配置工具。系统现在还能在需要时为播放多媒体文件安装缺失的编解码器，部分专有编解码器仍不在默认安装范围内。

Ubuntu 26.10 引入了名为 Myna 的实验性语音转文字工具预览版。用户可以按住可配置的快捷键，在焦点应用中进行听写。Myna 的转写完全在本地运行，录音不会发送到网络服务。该工具目前并未预装，Canonical 表示其功能在稳定版发布前仍可能调整。

安全层面的更新同样显著。Ubuntu 26.10 采用 OpenSSL 4，新增对加密客户端问候（ECH）的支持，扩展了 QUIC 功能，并在后量子密码学方面有所推进。基于 Rust 的 Sequoia PGP 实现已进入 Ubuntu 主仓库，但传统 GnuPG 工具仍然可用。TPM 支持的完整磁盘加密（FDE）现在可以在没有硬件信任根的设备上安装，前提是同时在 TPM 密钥上设置 PIN 或密码短语。此外，Canonical 在企业身份集成方面支持了 Microsoft Entra ID 的密码和多因素认证登录，用户可以在桌面、终端、SSH 会话以及 Polkit 对话框中通过 Microsoft Authenticator 或一次性验证码完成认证。

Ubuntu 26.10 的桌面和服务器安装镜像已在官方服务器开放下载。对于优先考虑稳定性和长期维护的用户，Canonical 仍建议继续使用 Ubuntu 26.04 LTS。

IT之家附官网地址：

https://ubuntu.com/download/desktop

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