R 星发布《GTA 6》发售预告片：原创曲目首次公布，11 月 19 日正式上线

IT之家 10 月 15 日消息，Rockstar Games 刚刚发布了《侠盗猎车手 VI》（GTA 6）最终上市发售预告片，时长 1 分半钟。

在这段预告片中，Rockstar 首次展示了来自原声配乐作曲团队 Justice feat. Tame Impala, SZA 和 King Gizzard & the Lizard Wizard 所创作的原创曲目“Flower in a Hurricane”。

杰森和露西娅心里一直清楚，命运对他们不公。本应简单的行动出了差错，美国阳光最灿烂的地方向两人展露出它最阴暗的一面，将他们卷入一场横跨雷奥奈达的犯罪阴谋。若想活着逃出生天，他们比以往任何时候都更需要彼此依靠。

这段预告片并没有透露太多新内容，其中主要包含了银行抢劫、杰森和露西娅浴室大战、警匪追逐、蛇、吃炸鸡等各种元素。

据介绍，这段预告片完全基于 PlayStation 5 游戏内录制。本作将于 11 月 19 日正式发售，登陆 XBOX Series X|S 以及 PS5 平台，支持中文。

这款游戏已于今年 6 月开启预购，港区标准版定价为 568 港币（IT之家注：现汇率约合 485.4 元人民币），终极版为 708 港币（现汇率约合 605 元人民币）；日区为 9,800~12,280 日元（现汇率约合 415 ~ 520 元人民币）。

终极版包含专属的豪华载具、武器、服装及贯穿主角 Jason 与 Lucia 故事线的专属内容。具体包括 Grotti Cheetah'95 跑车、Hawk & Little Morgan 左轮手枪、定制化随身武器、专属服装与纹身、安全屋载具、改装套件及专属改装店和理发店等。

所有在 2026 年 11 月 20 日前预购或购买游戏的玩家，均可获赠“罪恶都市怀旧包”（Vintage Vice City Pack），数字版预购用户还可额外获得一个月的 GTA+ 会员服务。