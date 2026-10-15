阶跃星辰开源 Step 5 Preview 权重，华为昇腾、沐曦、壁仞等首发支持

IT之家 10 月 15 日消息，阶跃星辰今日宣布正式开放 Step 5 Preview 模型权重，包含 BF16 与 FP8 两个版本，在 AI 编程、软件工程、专业知识工作、金融等任务上达到前沿水平。

模型权重已上线 Hugging Face 和 ModelScope，开发者可通过 vLLM 或 SGLang 部署兼容 OpenAI 接口的 API 服务，也可使用 Transformers 进行离线推理。

随后，华为、壁仞科技、沐曦股份、摩尔线程官方发文，宣布提供 0Day 支持。

据华为介绍，此次 Step 5 Preview 一经开源发布，昇腾就基于 vLLM 推理引擎实现了 0Day 支持，并围绕模型架构与硬件特性实现了高效推理优化。

10 月 15 日，首套 1024 卡 Atlas 950 SuperPoD 液冷超节点随着 Step 5 Preview 的开源同步上线点亮，性能持平海外先进算力。

据介绍，昇腾 Atlas 950 SuperPoD 液冷超节点基于灵衢高速互联架构与超节点技术体系打造，是业界规模最大的 1024 卡超节点产品，可提供 1 EFLOPS FP8、2 EFLOPS FP4 精度澎湃算力，高效适配万亿参数大模型的推理场景需求。

IT之家从华为获悉，昇腾 950 超节点具备 256TB 全局统一内存编址能力、NPU 卡间达 TB 级互联带宽、时延低至 3μs，彻底突破传统集群内计算与存储资源的通信瓶颈；通过系统性架构创新与全域资源统一调度，实现了整套集群算力的高效释放与稳定运行。

华为表示，昇腾基于 vLLM Ascend 推理引擎，围绕 Step 5 Preview 模型架构与 950 超节点硬件特性，协同构建高效的推理优化方案。从 Ascend C 与 Triton 融合算子，到多流并行、计算空泡优化，再到 MTP 投机解码、NPU Graph 图执行，持续打通模型、算子和推理框架之间的优化链路，为 Step 5 Preview 部署提供高效算力支撑。

沐曦股份表示，曦云 C 系列 GPU 已率先完成 Day 0 深度适配，以全栈自研算力底座，为国产 Agent 生态再添核心支撑，持续领跑国产大模型极速适配赛道。

据介绍，自 2025 年 12 月以来，沐曦股份已完成 43 个主流旗舰模型的 Day 0 适配。范围涵盖智谱、阿里千问、MiniMax、DeepSeek、阶跃星辰、腾讯混元等头部模型厂商，适配速度、数量、生态广度均位居行业前列。

硬件层面，曦云 C 系列 GPU 基于沐曦自研 XCORE 架构，搭载大容量高带宽显存与 MetaXLink 高速片间互联，具备混合精度算力与集群线性扩展能力，天然适配 MoE 模型专家调度、百万 Token 长上下文推理的算力与显存需求，单机多卡、大规模智算集群均可稳定承载。

软件层面，核心依托沐曦自研 MXMACA 全栈软件栈，覆盖底层驱动、MXCC 编译器、深度优化算子库、主流 AI 框架适配层，原生兼容主流 AI 开发生态，可将传统大模型适配周期从数周压缩至小时级，大幅降低模型迁移成本。

壁仞科技表示，本次 Day0 适配中，针对 Step 5 Preview 模型的文本理解和生成以及高效推理能力，壁仞科技基于 AI 推理框架 vLLM 与成熟的 BIRENSUPA 软件栈，在壁砺系列通用 GPU 上快速完成模型适配，打通了权重加载、服务启动、文本生成等关键链路，并完成功能与精度验证。

同时，壁仞科技自研全栈多智能体平台 SUPACODE 可自动解析并适配 Step 5 Preview 的 DSA、SummaryCache 和 MoE 等关键模块，在此基础上快速打通推理全链路。

摩尔线程表示，旗舰级 AI 训推一体智算卡 MTT S5000 及 MUSA 软件栈完成对该模型的 Day-0 极速适配与高效运行。针对 Step 5 Preview 的核心能力特征，MTT S5000 从硬件算力、软件栈到推理框架进行了全链路精准适配与调优。

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