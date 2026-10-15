阶跃 Step 5 Preview 大模型权重开放，支持 100 万 token 上下文窗口

IT之家 10 月 15 日消息，阶跃今天正式释放 Step5Preview 权重。本次开放：BF16 与 FP8 模型权重、技术博客、配套开源开发工具。

据官方介绍，Step 5 Preview 面向长程 Agent 任务而设计，采用稀疏 MoE 架构，总参数量 600B、每 token 激活参数仅 27B，支持 100 万 token 上下文窗口，原生支持文本与视觉输入，在 AI 编程、软件工程、专业知识工作和金融等场景表现突出。近期，Step 5 Preview 在 OpenRouter 周调用量、日调用量榜单中均位居全球第二。

目前，模型权重已上线 Hugging Face 和 ModelScope，并提供面向多种芯片平台和推理框架的适配支持。开发者可以通过 vLLM 或 SGLang 部署兼容 OpenAI 接口的 API 服务，也可以使用 Transformers 进行离线推理，将模型接入自己的数据、工具和系统，构建智能体、应用、工作流与服务。

IT之家注意到，官方同步公开的技术博客，介绍了 Step 5 Preview 如何通过架构与训练的协同优化，支持更长、更复杂的 Agent 任务。关键设计包括：