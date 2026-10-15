特努斯谈早期折叠屏手机：感觉“有点廉价、质量也不怎么样”，苹果早在 2011 年就开始探索相关技术

IT之家 10 月 15 日消息，苹果 CEO 约翰・特努斯（John Ternus）今日在接受《时代》杂志专访时，谈到了他对于早期折叠屏手机的感受，称其中一些产品给人的感觉“有点廉价、质量也不怎么样”（“kind of cheap and crappy”）。

相关采访刊登于《时代》杂志 2026 年度最佳发明专题，苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 也入选该榜单。

众所周知，三星于 2019 年推出首款折叠屏手机，而全球首款量产的三折叠屏手机华为 Mate XT 非凡大师于 2024 年发布，苹果直到今年才推出其首款折叠屏手机 iPhone Duo。

根据《时代》采访内容，特努斯谈到了 iPhone Duo 的研发过程，以及他如何给予苹果设计团队信心，推动团队在创新和制造工艺方面突破既有限制。

据介绍，特努斯及苹果团队早在 2011 年就开始探索折叠设备相关技术。当时，特努斯与另外五名工程师提交了一项折叠电子设备专利申请，研究这类设备所需的电池和电路板设计。特努斯表示，当时已经可以预见，OLED 屏幕最终将能够实现柔性显示。

苹果硬件工程师和设计团队随后持续推进相关研发。然而，早期其他厂商推出的折叠屏手机存在耐用性不足、实用性有限以及屏幕折痕明显等问题。为了改善这些体验，苹果团队重新设计了显示系统，使内外屏之间能够平滑切换，并调整了 iOS 的部分控制界面布局。

苹果产品设计副总裁理查德・丁（Richard Dinh）在采访中表示，特努斯鼓励团队投入更多时间打磨产品，并给予设计人员进一步探索创新和制造工艺的信心。团队最终采用定制聚合物表面材料，并将其应用于包含 100 多个精密内部组件的铰链结构。报道称，部分早期体验者表示，展开设备后几乎察觉不到屏幕折痕。

IT之家提醒：苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 将于明日开启预购，国行售价 15,999 元起。这款机型配备 7.6 英寸内屏，闭合时则使用 5.4 英寸外屏。苹果称，该机展开后的内屏面积比 iPhone 18 Pro Max 大 50%，并支持分屏多任务等功能。

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