苹果 CEO 特努斯登上《时代》周刊封面：谈公司未来 50 年，iPhone Duo 入选 2026 年度“最佳发明”

IT之家 10 月 15 日消息，《时代》周刊（TIME）今日公布了 2026 年度“最佳发明”（Best Inventions of 2026）专题，苹果公司新任 CEO 约翰・特努斯（John Ternus）登上专题封面。

同时，特纳斯接受了《时代》杂志的独家专访，首次以封面人物的身份畅谈了 iPhone Duo，以及他将如何带领这家标志性公司迈向下一个 50 年。

此次专题将聚焦改变人们生活、工作和思考方式的新产品与创意。该专题属于《时代》周刊每年推出的“最佳发明”特刊，该评选已持续 25 年以上。

根据官方介绍，今年共收录 300 项最佳发明，以及 100 项特别提名（Special Mentions），重点关注医疗健康、人工智能、绿色能源等领域，同时覆盖消费电子、机器人、交通、设计和日常生活创新。

《时代》周刊介绍，评选团队向全球编辑和记者征集提名，同时开放线上申请，并重点关注医疗保健、人工智能和绿色能源等领域。官方评选主要考虑四个维度：原创性、实际效能、创新雄心与社会影响力。因此，这份榜单不仅是新产品推荐，也能用来观察未来一年的科技创新方向。

IT之家按领域分类整理如下：

一、消费电子

Apple iPhone Duo

Framework Laptop 13 Pro

HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC

Samsung Galaxy S26 Ultra

Fujifilm Instax Mini Evo Cinema

Asus Zenbook Duo

Anker Prime Charger

GoPro Mission 1 Pro ILS

Plaud NotePin S

LG OLED Evo AI W6

Xteink X4 Pro

二、人工智能

Anthropic Claude Code

Lovable

Google SynthID

Meta Omnilingual ASR

Nvidia NemoClaw

Aaru

Antithesis

Bria Fibo

Inception Mercury 2

Silicon Quantum Computing Watermelon

三、无障碍技术（Accessibility）

Immortal Cosmetic Art Ubokobong Bionic Arm

Mangoslab Nemonic Dot

OneCourt

Strutt ev¹

HapWare Aleye

SignUp

Snowball

四、航空航天（Aerospace）

Joby Aviation Aircraft

NASA Nancy Grace Roman Space Telescope

五、农业（Agriculture）

Beewise Robi

Burro Grande 44

2nd Nature AgWaste Portal

BioLumic xTraits

VunaNexus Aurin

六、其他科技与创新领域

以下为榜单涉及的其他主要类别，便于后续继续按领域扩展完整名单：

应用与软件（Apps & Software）

建筑与建成环境（Architecture）

美妆（Beauty）

连接与通信（Connectivity）

设计（Design）

教育（Education）

能源与公用事业（Energy & Utilities）

娱乐与游戏（Entertainment & Gaming）

实验性创新（Experimental）

时尚（Fashion）

金融与数字资产（Finance & Crypto）

食品与饮料（Food & Drink）

绿色科技（Green Tech）

健康与福祉（Health & Wellness）

家居（Home）

物流（Logistics）

制造与材料（Manufacturing & Materials）

医疗与医疗保健（Medical Care）

户外（Outdoor）

育儿（Parenting）

隐私与安全（Privacy & Security）

产品设计（Product Design）

生产力（Productivity）

再利用与回收（Recycling）

机器人（Robotics）

社会影响（Social Impact）

运动与健身（Sports & Fitness）

可持续发展（Sustainability）

玩具与游戏（Toys & Games）

交通运输（Transportation）

旅行与酒店服务（Travel & Hospitality）

可穿戴技术（Wearables）

七、其他值得关注的创新项目