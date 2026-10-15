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苹果 CEO 特努斯登上《时代》周刊封面：谈公司未来 50 年，iPhone Duo 入选 2026 年度“最佳发明”

2026/10/15 21:48:15 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 15 日消息，《时代》周刊（TIME）今日公布了 2026 年度“最佳发明”（Best Inventions of 2026）专题，苹果公司新任 CEO 约翰・特努斯（John Ternus）登上专题封面。

同时，特纳斯接受了《时代》杂志的独家专访，首次以封面人物的身份畅谈了 iPhone Duo，以及他将如何带领这家标志性公司迈向下一个 50 年。

此次专题将聚焦改变人们生活、工作和思考方式的新产品与创意。该专题属于《时代》周刊每年推出的“最佳发明”特刊，该评选已持续 25 年以上。

根据官方介绍，今年共收录 300 项最佳发明，以及 100 项特别提名（Special Mentions），重点关注医疗健康、人工智能、绿色能源等领域，同时覆盖消费电子、机器人、交通、设计和日常生活创新。

《时代》周刊介绍，评选团队向全球编辑和记者征集提名，同时开放线上申请，并重点关注医疗保健、人工智能和绿色能源等领域。官方评选主要考虑四个维度：原创性、实际效能、创新雄心与社会影响力。因此，这份榜单不仅是新产品推荐，也能用来观察未来一年的科技创新方向。

IT之家按领域分类整理如下：

一、消费电子

  • Apple iPhone Duo

  • Framework Laptop 13 Pro

  • HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC

  • Samsung Galaxy S26 Ultra

  • Fujifilm Instax Mini Evo Cinema

  • Asus Zenbook Duo

  • Anker Prime Charger

  • GoPro Mission 1 Pro ILS

  • Plaud NotePin S

  • LG OLED Evo AI W6

  • Xteink X4 Pro

二、人工智能

  • Anthropic Claude Code

  • Lovable

  • Google SynthID

  • Meta Omnilingual ASR

  • Nvidia NemoClaw

  • Aaru

  • Antithesis

  • Bria Fibo

  • Inception Mercury 2

  • Silicon Quantum Computing Watermelon

三、无障碍技术（Accessibility）

  • Immortal Cosmetic Art Ubokobong Bionic Arm

  • Mangoslab Nemonic Dot

  • OneCourt

  • Strutt ev¹

  • HapWare Aleye

  • SignUp

  • Snowball

四、航空航天（Aerospace）

  • Joby Aviation Aircraft

  • NASA Nancy Grace Roman Space Telescope

五、农业（Agriculture）

  • Beewise Robi

  • Burro Grande 44

  • 2nd Nature AgWaste Portal

  • BioLumic xTraits

  • VunaNexus Aurin

六、其他科技与创新领域

以下为榜单涉及的其他主要类别，便于后续继续按领域扩展完整名单：

  • 应用与软件（Apps & Software）

  • 建筑与建成环境（Architecture）

  • 美妆（Beauty）

  • 连接与通信（Connectivity）

  • 设计（Design）

  • 教育（Education）

  • 能源与公用事业（Energy & Utilities）

  • 娱乐与游戏（Entertainment & Gaming）

  • 实验性创新（Experimental）

  • 时尚（Fashion）

  • 金融与数字资产（Finance & Crypto）

  • 食品与饮料（Food & Drink）

  • 绿色科技（Green Tech）

  • 健康与福祉（Health & Wellness）

  • 家居（Home）

  • 物流（Logistics）

  • 制造与材料（Manufacturing & Materials）

  • 医疗与医疗保健（Medical Care）

  • 户外（Outdoor）

  • 育儿（Parenting）

  • 隐私与安全（Privacy & Security）

  • 产品设计（Product Design）

  • 生产力（Productivity）

  • 再利用与回收（Recycling）

  • 机器人（Robotics）

  • 社会影响（Social Impact）

  • 运动与健身（Sports & Fitness）

  • 可持续发展（Sustainability）

  • 玩具与游戏（Toys & Games）

  • 交通运输（Transportation）

  • 旅行与酒店服务（Travel & Hospitality）

  • 可穿戴技术（Wearables）

七、其他值得关注的创新项目

  • Epirus Leonidas：反无人机防御系统

  • Claude Code：AI 编程工具

  • Lovable：自然语言驱动的应用开发平台

  • Google SynthID：AI 生成内容水印技术

  • Meta Omnilingual ASR：多语言语音识别技术

  • Nvidia NemoClaw：自主 AI 智能体相关技术

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关键词：苹果时代约翰・特努斯iPhone Duo

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