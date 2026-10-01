动视看好《GTA 6》提振市场，让更多玩家回归游戏、带动《使命召唤：现代战争 4》销量表现

IT之家 10 月 16 日消息，动视认为，《GTA 6》的推出有望带动《使命召唤》系列的表现，而非挤压其市场空间。

动视首席营销官泰勒 · 巴尔（Tyler Bahl）表示，《GTA 6》和《使命召唤》将是 2026 年规模最大的两款游戏之一，前者带来的玩家回流和游戏行业关注度提升，有望为《现代战争 4》创造更多机会。

巴尔当地时间 10 月 15 日在接受 The Game Business 采访时，被问及《GTA 6》与《塞尔达传说：时之笛》重制版于 11 月同期推出，是否会挤压市场，分散玩家对《使命召唤》的关注。

巴尔表示，《GTA 6》带来的关注度不一定会对《使命召唤》造成负面影响。他认为，这会让更多玩家重新打开 Xbox 或 PlayStation 主机、重新开始玩游戏，将为整个游戏行业带来更多关注，也会让《使命召唤》获得更多曝光。

他还指出，《使命召唤》的长期竞争力不仅来自战斗系统和枪械玩法，更来自玩家之间的社交体验。根据动视的用户调研，与朋友一起游戏、利用游戏时间与朋友相处，才是玩家最看重的体验之一。巴尔认为，该系列支持玩家跨平台与朋友联机，这也是其区别于其他游戏的优势。

据 The Game Business 报道，巴尔还表示，如果有更多人讨论游戏、媒体对游戏行业的报道增加，整个行业都将从中受益，而不只是动视一家。对于《GTA 6》发售后《使命召唤》玩家数量可能下降的担忧，他也没有给出确定判断，认为玩家甚至可能同时游玩两款游戏，使《使命召唤》的玩家数量出现小幅增长。

The Game Business 提到，《使命召唤》系列 2025 年推出的《使命召唤：黑色行动 7》未能达到预期，在欧洲市场的首发销量较前作下降 50%，其在美国的年度销量排名也降至该系列自 2008 年以来的最低水平。动视需要通过《现代战争 4》赢回市场和玩家的信心。

巴尔承认，动视此前连续推出同一子系列续作的策略并未达到玩家期待。该公司先后于 2022 年和 2023 年推出《现代战争 II》和《现代战争 III》，随后又在 2024 年和 2025 年连续推出《黑色行动 6》和《黑色行动 7》。他表示，尽管这些作品在时代背景、玩法和功能上有所区别，但玩家仍希望获得更新鲜的体验。

巴尔称，未来《使命召唤》系列将推出一个全新的子系列，并已为此开展相关工作。他同时表示，《现代战争 4》将针对玩家反馈作出调整，以回应社区对新鲜感和风格变化的需求。

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