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苹果首款触控 MacBook Pro 有望本月登场，配 M7 Pro / Max 的完全体需等 2027 年

2026/10/16 7:53:50 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 16 日消息，在最新一期 Power On 播客节目中，彭博社的马克 · 古尔曼（Mark Gurman）再次表示苹果公司“已基本停止”研发 M6 芯片，目前正集中资源推进 M7 系列芯片。

古尔曼表示 M6 芯片研发“基本已经完成”，苹果公司后续基本上不会推出 M6 Pro、M6 Max 或 M6 Ultra 等高端版本。M6 将主要应用于 Mac mini、iMac 以及入门级 14 英寸 MacBook Pro；即将发布的 OLED MacBook Pro 则会先搭载现有 M5 Pro 和 M5 Max 芯片

古尔曼称目前苹果公司已将研发重心放在 M7 系列芯片方面，其中标准版 M7 芯片会装备在常规 MacBook Pro 产品线中，有望在 2027 年发布。

而 M7 Pro 和 M7 Max 将于 2027 年底进入高端触控屏 MacBook Pro，更高端、面向极致性能的 M7 Ultra 则计划在 2028 年上半年推出。由于下一代 Ultra 芯片延后，2027 年出现新款 Mac Studio 的可能性也不大。

报道还指出，M7 芯片将针对人工智能工作负载进行优化。苹果跳过 M6 高端产品线，或意在把研发和产能优先投入 AI 能力更强的 M7 平台，以应对日益激烈的端侧 AI 竞争。

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关键词：MacBook Pro苹果

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