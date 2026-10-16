英伟达 RTX 5090 旗舰显卡恐迎“绝版”时刻：官方商城消失、零售商标注“不销售”

IT之家 10 月 16 日消息，科技媒体 Tom's Hardware 发布博文，报道称英伟达美国官方 Marketplace 显卡商城于昨日（10 月 15 日）移除 GeForce RTX 5090 显卡，进一步加剧了外界对其停产或退出消费级市场的猜测。

IT之家查询英伟达中国官网，RTX 5090 D v2 显卡依然显示在售，起价 16,499 元起。

IT之家本月曾报道，有消息称英伟达可能已停止生产 RTX 5090 显卡，从而将产能转向 AI 数据中心及专业 GPU。RTX 5090 本就因价格上涨和库存稀少而难以购买，如今官方渠道下架，让其获取难度进一步上升。

与此同时，美国大型电脑零售商 Micro Center 已将该款 Blackwell 架构旗舰显卡标注为“不销售”，多家门店显示售罄。不过，英伟达尚未正式确认停产计划，Micro Center 也尚未回应媒体置评请求，因此目前仍不能将“下架”直接视同“永久停产”。

与此同时，有爆料称英伟达有望推出 24GB 显存版本的 RTX 5080，作为新的高端游戏旗舰，接替 RTX 5090 与现有 16GB 版 RTX 5080 的部分市场定位。该显卡据称采用单颗 3GB GDDR7 显存模组，但具体规格、售价和上市时间均未获官方确认。

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