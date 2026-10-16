曝宁德时代乘用车业务换帅，将加快推进换电

IT之家 10 月 16 日消息，据 36 氪 10 月 15 日晚报道，宁德时代乘用车体系迎来重磅调整，宁德时代换电业务负责人、时代电服 CEO 杨峻将接替韩伟，兼任市场体系联席总裁，原市场体系联席总裁韩伟将回归商用车业务。

报道称，国内乘用车业务副总裁王慧也随之调整。知情人士透露，王慧所负责业务将由宁德时代乘用车 CTO 高焕接棒，而王慧也同样回归商用车业务。

报道认为，杨峻的接任，意味着宁德时代有望进一步打通乘用车电池销售与换电业务。过去几年，杨峻最重要的工作，就是推动宁德时代换电体系从技术方案走向商业化。

据IT之家此前报道，在 2024 年底的巧克力换电生态大会上，宁德时代创始人、董事长、CEO 曾毓群表示，到 2030 年，换电、家充、公共充电桩将三分天下。

今年 4 月，宁德时代正式发布巧克力 26#换电电池，其基于 800V 高压架构打造，首批上市产品为 75kWh 版本，未来还将提供更大电量，B 级车、C 级车都能用。“巧克力”“骐骥”（分别对应乘用车、重卡换电）换电站将全系标配神行超充桩，超换一体站方案带来 99 秒极速换电和更高效的超充体验。

截至 9 月 29 日，巧克力换电全国累计建成换电站超 2520 座，站点落地覆盖 31 省 200 城，近 2 万块宁德品质全新电池完成入仓部署。

根据规划，到 2026 年底，全国预计将建成超 3000 座巧克力换电站，覆盖近 216 座城市，在更多核心城区实现 10 分钟找站；2027 年预计将建成 1000 座高速换电站，形成“11 纵 9 横”全国高速换电骨干网络，远期目标布局 3 万座站点。