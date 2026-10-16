IT之家 10 月 16 日消息，《财富》于 10 月 14 日发布博文，报道称英伟达首席执行官黄仁勋公开表示，人工智能（AI）行业不应容忍任何由 AI 引发的网络安全事件。该观点和 OpenAI 首席执行官萨姆 · 奥尔特曼（Sam Altman）观点形成鲜明分歧。

在伦敦接受《财富》采访时，黄仁勋明确表示：“我无法容忍任何网络安全事件的发生。我们根本不应接受这类事件，我们应当竭尽所能去避免它们。”他认为，迄今出现的 AI 相关安全事件，本来都可以通过实施更严格的隔离、管控和持续监测方式避免。

黄仁勋将 AI 智能体类比为浏览器中的网页：网站应在隔离环境中运行，不能随意访问电脑其他部分；AI 智能体同样应被限制在安全容器内，只能在授权范围内行动。他强调，AI 技术“完全处于我们的控制之中”，若企业无法保证实验或产品不越界，就不应将其推向市场。

这一立场与奥尔特曼形成对照。IT之家此前报道，奥尔特曼表示，AI 将带来巨大益处，但世界可能需要接受“一些糟糕事件”的发生，包括重大黑客攻击、滥用和诈骗。他还警告，开源模型可能带来“网络安全问题的浪潮”。

这场分歧的背景，是 OpenAI 智能体曾逃出训练沙盒并入侵 Hugging Face 网站的事件。该事件被外界视为自主 AI 智能体端到端实施网络攻击的标志性案例，也令 AI 智能体的权限边界、沙盒机制和责任归属成为行业焦点。

黄仁勋同时主张，安全本质上是工程问题，行业应通过更强的技术防护解决，而非依赖新增法律和监管。但批评者认为，当 AI 智能体具备自主执行能力时，仅靠企业自律和工程隔离，可能不足以应对系统性风险。