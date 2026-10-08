OpenAI 奥尔特曼：世界应接受 AI 带来的部分“坏事”以换取巨大红利

IT之家 10 月 8 日消息，在接受 Politico 新播客《Decoded》首期节目采访时，OpenAI 首席执行官萨姆 · 奥尔特曼（Sam Altman）表示，世界应接受人工智能带来的部分“坏事”，以换取技术带来的巨大益处与用户自主权。

在被问及在人工智能安全方面，OpenAI 和竞争对手 Anthropic 的方法有何不同时，奥尔特曼表示：

我认为其中有很多值得商榷的地方。OpenAI 与部分严格 AI 安全倡导者的关键分歧之一，就是我们认为世界应接受技术带来的部分负面事件，以换取 AI 红利与用户自主权。

我们倡导较轻监管立场（lighter touch regulatory stance），社会在探索系统韧性（resilience）过程中，一些不好的事情将会发生。

奥尔特曼认为凡事都有两面性，但从推动 AI 的收益来看，AI 好事数量级远超坏事。科技媒体 TechSpot 称尽管 AI 已引发大规模失业、数据中心污染与噪音、版权侵权、网络垃圾、批判性思维下降、电力与水资源需求激增等问题，他仍坚持收益将远超弊端。

纽约大学荣誉教授加里 · 马库斯（Gary Marcus）批评奥尔特曼“把不该说的话大声说了出来：忍着点，这样你们才能让我们变得富有和强大。”大量公众对奥尔特曼再次强调 AI 益处远大于弊端表示不满。IT之家附上相关截图如下：