“白宫 AI 沙皇”履新第一站定在硅谷，消息称会见英伟达黄仁勋、OpenAI 奥尔特曼等巨头 CEO

IT之家 10 月 8 日消息，据彭博社今天（8 日）早间报道，美国国家情报总监、新科“白宫 AI 沙皇”杰伊 · 克莱顿接下了另一项职务：领导特朗普口中所称的“超级智能工作组”。履新后的第一站是硅谷，他将与 AI 行业多名重量级高管见面。

据知情人士透露，克莱顿此行将会见英伟达的黄仁勋、OpenAI 的奥尔特曼、Anthropic 的达里奥 · 阿莫代伊和 Meta 的马克 · 扎克伯格等多名 CEO。

这也是克莱顿接手负责统筹联邦政府 AI 事务的新工作组后，首次与科技行业高管会面。

就在上周，其中不少高管还与克莱顿一同出席白宫午宴，特朗普与多家 AI 企业在会上签署了一份自愿性安全协议。几天后，特朗普在 Truth Social 宣布由克莱顿执掌该工作组，并向他本人和白宫办公厅主任苏西 · 怀尔斯汇报。

此前接连发生失控模型引发的安全事件，公众对 AI 灾难性风险的担忧持续升温，美国政府也越来越难以置之不理。上月，特朗普宣布将任命新的 AI 事务负责人。

克莱顿称，推动 AI 发展的企业在继续研发技术的同时，也会兼顾公共安全。“模型必须有一套控制和监测机制，不仅开发者和企业要能接受，美国民众也要能接受。我们会要求整个行业兑现这一承诺。”

据IT之家了解，克莱顿今年夏天出任美国国家情报总监，此前担任纽约南区联邦检察官。接掌 AI 事务前，他领导的检察官办公室曾承办多起重要科技案件。

克莱顿在华尔街并不陌生。特朗普首个总统任期内，他曾任美国证券交易委员会主席，之后又担任阿波罗全球管理公司董事长，并进入美国运通董事会。出任纽约南区联邦检察官后，他辞去了这两项职务。

硅谷之行期间，克莱顿当地时间 7 日还与网络安全公司 Palo Alto Networks CEO 尼科什 · 阿罗拉会面。两人随后一同接受 CNBC 采访，讨论 AI 安全问题。克莱顿为特朗普政府依靠现有责任法律约束 AI 行业的方案辩护，认为现有法律将成为追究企业责任的重要手段。“想生存下去，就得守规矩。”