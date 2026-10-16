工信部杨旭东：新型电池产业绝不能盲目地大干快上，造成不必要的供需矛盾

IT之家 10 月 16 日消息，据澎湃新闻报道，在 10 月 15 日于福建省宁德市举行的 2026 世界储能大会上，工信部电子信息司司长杨旭东强调，国家顶层设计“突出供需适配”。

在“十五五”时期，新型电池产业规模要保持稳步增长的态势，但这个稳步增长也要考虑到现实承受和发展基础，绝不能盲目的大干快上，造成不必要的供需矛盾。

所谓的新型电池，是以新机理、新材料、新结构、新工艺为核心创新方向的高效电能存储与转化装置或系统，以锂电池、钠电池、液流电池等为代表，具有技术迭代快、应用范围广、辐射带动强的典型特征。

据IT之家此前报道，工业和信息化部等 7 部门 9 月 28 日联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》。

《规划》提出，目标是到 2030 年，我国新型电池产业规模实现稳步增长；全链条创新能力持续增强，先进材料取得新突破，新体系电池研发取得重大进展，全固态电池初步实现规模化应用，长寿命锂电池循环寿命达到 15000 次，头部企业产品缺陷率达到 PPB（十亿分率）级别；全场景应用生态加速构建，电池技术与清洁能源、用能终端加快融合创新发展；国际贸易投资一体化深入推进，服务全球绿色低碳发展。