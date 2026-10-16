消息称三星 Galaxy S27 Ultra 手机边框 1.21mm、相机凸起 4.64mm

IT之家 10 月 16 日消息，数码博主 @i冰宇宙 昨日（10 月 15 日）在 X 平台发布推文，爆料称三星 Galaxy S27 Ultra 旗舰手机会收窄屏幕边框，不过摄像头凸起更厚。

消息源在推文中表示：“Galaxy S27 Ultra 边框 1.28mm，相机凸起 4.69mm”。

IT之家查询公开资料，三星 Galaxy S26 Ultra 的机身厚度为 7.9 毫米；含相机凸起后的总厚度约为 12.33 毫米，因此相机凸起高度约为 4.4 毫米。

在边框厚度方面，科技媒体 notebookcheck 原文称，相比 Galaxy S26 Ultra 手机（1.68mm），S27 Ultra 的边框收窄了 0.4mm。这里数据存疑，网络上部分信息显示 Galaxy S26 Ultra 手机边框为 1.15mm。

在机身厚度方面，网友 @alfawien 指出，@i冰宇宙 的爆料数据和此前 @OnLeaks 爆料信息存在差别。后者曾提到手机厚度为 12.53 毫米（含摄像头凸起部分），减去 7.97 毫米后，摄像头凸起部分的厚度应该是 4.56 毫米。

不过随后 @OnLeaks 官方回应，表示准确来说，摄像头凸起部分的厚度为 4.64 毫米。根据目前最新数据，三星 Galaxy S27 Ultra 机身厚度为 7.97 毫米，包含后置摄像头凸起部分在内为 12.61 毫米，边框厚度为 1.21 毫米。