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首次并排呈现：三星 Galaxy S27 系列 4 款机型手机贴膜曝光

2026/10/3 14:13:25 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 3 日消息，科技媒体 sammyguru 今天（10 月 3 日）发布博文，分享了一组渲染图，称首次并排呈现了适用于三星 Galaxy S27、Galaxy S27+、Galaxy S27 Pro 以及 Galaxy S27 Ultra 四款机型的屏幕贴膜。

外观方面，从曝光的屏幕贴膜来看，Galaxy S27 系列手机正面沿用家族式设计，屏幕形态、边框比例或前摄布局均未呈现大幅改动。

尺寸方面，Galaxy S27 预计配备 6.27 英寸屏幕，Galaxy S27 Pro 预计采用 6.47 英寸屏幕。Galaxy S27+ 与 Galaxy S27 Ultra 的屏幕尺寸分别预计为 6.66 英寸与 6.89 英寸。IT之家附上相关图片如下：

Galaxy S27 与 Galaxy S27 Pro 在保护膜中呈现相近的机身高度，但 S27 Pro 略宽。Galaxy S27+ 的尺寸明显大于基础款，而 Galaxy S27 Ultra 仍是四款机型中屏幕最大、机身最大的一款。

另有传闻称，Galaxy S27 Pro 与 Galaxy S27 Ultra 可能配备 Privacy Glass（隐私玻璃），基础款 Galaxy S27 与 Galaxy S27+ 或将延续现款机型的配置，不搭载该功能。

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