三星 Galaxy S27 Ultra 基础颜色选项曝光：黑色、蓝色、浅粉色、白色

IT之家 10 月 5 日消息，博主 @i冰宇宙 今日曝光三星 Galaxy S27 Ultra 基础颜色选项，分别为黑色、蓝色、浅粉色、白色。

三星 Galaxy S27 系列预计将包含 4 款机型，分别为 6.27 英寸的 Galaxy S27、6.66 英寸的 Galaxy S27+、6.47 英寸的 Galaxy S27 Pro 以及 6.89 英寸的 Galaxy S27 Ultra。新机预计将在 2027 年初正式发布，其中 Pro 和 Ultra 机型都将配备 Privacy Display 隐私显示功能，可以通过限制屏幕侧面可视范围，降低旁人窥视屏幕内容的可能性。

此前已有多项关于 Galaxy S27 系列的爆料，Galaxy S27 Ultra 可能搭载 5700mAh 电池，这将成为三星旗下传统直板旗舰手机中电池容量最大的产品。此外，该机据称将进一步改进影像系统，以获得更加偏暖、自然的成像效果。

IT之家注意到，Galaxy S27 系列全系机型近日通过了中国强制性产品认证（CCC）。认证信息显示，Galaxy S27 Pro 和 Galaxy S27 Ultra 都将支持 60W 有线快速充电，具体充电规格为 20V、3A。