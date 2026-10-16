吉利控股集团与谷歌达成全球战略合作，首款搭载相关服务的车型 2027 年下半年推出

IT之家 10 月 16 日消息，吉利控股集团（IT之家注：以下简称“吉利控股”）今日宣布与谷歌达成全球战略合作。双方将在谷歌服务可覆盖的海外市场，为吉利控股旗下符合条件的品牌车型共建数字座舱生态。首款搭载相关服务的车型计划于 2027 年下半年推出，具体落地进度将视产品研发、监管合规及市场筹备情况而定。

根据合作协议，纳入合作范围的海外车型将搭载经官方认证的谷歌汽车服务（Google Automotive Services），涵盖谷歌 AI 助手 Gemini、谷歌地图、谷歌车载应用商店等。整套系统可提供多模态智能语音大模型、全球化智能导航、海量车载应用、流畅跨设备互联等功能，在保障驾驶安全的前提下，全面提升用户出行体验。

吉利官方称，本次合作是双方长期合作的深化。极星已于 2020 年加入该合作序列。未来，谷歌车载服务将逐步覆盖吉利控股旗下更多乘用车品牌，包括吉利、领克、宝腾、雷达、smart 等。

吉利控股集团高级副总裁兼首席技术官沈源博士表示：“当前，全球消费者对车内互联体验的便捷性、流畅性提出了更高要求，期待汽车能获得与日常消费电子端一致的使用体验。通过与谷歌的深度合作，我们将数字服务深度融入车载场景，为海外用户打造更流畅、更直观、更愉悦的驾乘体验。”

该公司在新闻稿中写道，吉利控股坚持本土化运营，深知满足用户需求的核心举措在于充分尊重不同市场的数字使用习惯与服务生态差异。本次合作旨在依托全球领先、用户广泛熟知的谷歌数字生态，打通用户与集团旗下品牌车型的数字连接，持续提升海外市场的用户服务体验。

谷歌车载安卓产品总监哈里斯・拉米奇（Haris Ramic）表示：“我们非常高兴能将谷歌原生车载服务引入吉利控股旗下更多车型。借助本次合作，我们将为吉利控股用户焕新车内驾乘体验，让驾驶员在中控台上即可直接使用喜爱的应用、智能直观的导航以及个性化 AI 助手。”