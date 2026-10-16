谷歌新安卓默认设置引发隐私争议：未经用户同意一个号码连起所有账号

IT之家 10 月 16 日消息，科技媒体 Android Authority 昨日（10 月 15 日）发布博文，报道称默认开启的安卓“手机号码验证”功能引发隐私争议。用户未收到明显的单独确认提示情况下，安卓设备上登录的多个谷歌账号，包括个人副号、工作账号和备用账号，可能已被自动绑定同一手机号码。

报道称近期部分用户反馈收到来自 noreply-phone-verification@google.com 的验证邮件，才发现自己的号码已被验证并关联到多个账号。谷歌支持文档显示，该功能旨在定期核验设备号码，以维持通信和账号恢复能力。IT之家附上相关截图如下：

该媒体指出对普通用户而言，这项功能可能带来便利：换机、恢复账号或登录多个谷歌服务时，系统更容易识别用户身份。但对刻意分隔工作与私人身份、使用多个账号，或希望减少个人信息交叉关联的人来说，默认开启的做法显然提高了隐私风险。

用户目前可以在安卓手机的“设置 → Google → 所有服务 → 隐私与安全 → 手机号码验证”中关闭“自动验证电话号码”。不过，关闭开关只能阻止今后的自动关联；若号码已被添加到副号或工作账号，仍需进入每个谷歌账号的“个人信息 → 联系信息 → 电话”页面手动删除。

另有用户反映，关闭该选项后返回设置页面时，开关会重新开启；但该媒体表示未能复现这一问题，并已向谷歌求证。