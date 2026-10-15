创历史新高，吉利控股集团今年前三季度销量超 300 万辆

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IT之家 10 月 15 日消息，吉利控股集团今天（15 日）上午发文宣布，集团 2026 年前三季度累计销量 3,002,640 辆，创历史新高；其中新能源销量 1,792,617 辆，同比增长 12.6%，新能源渗透率达到 59.7%。
IT之家汇总具体销量如下：
吉利汽车控股有限公司：前三季度累计销量 2,235,481 辆，新能源 1,326,364 辆，同比增长 14%，新能源渗透率 59.3%。海外出口销量 797,670 辆，同比增长 169%，其中新能源 484,086 辆，占比 61%。
吉利中国星：期内销量 873,776 辆。
吉利银河：期内销量 877,184 辆，9 月销量创年内单月历史新高
领克：期内销量 196,117 辆，新能源占比达 71.5%。
极氪：期内交付 288,404 辆，同比增长 101%。
沃尔沃：期内销量 46.6 万辆，新能源渗透率 50.7%。
宝腾汽车：期内销量约 16.1 万辆，超 2025 全年。
极星汽车：期内销量约 4.5 万辆，Q3 超 1.4 万辆创品牌史上最佳。
远程新能源商用车集团：期内销量约 14.9 万辆，同比增长 38.8%。